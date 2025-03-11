В каком возрасте начинает стареть мозг человека

Исследователи из американского Университета Стоуни-Брук выяснили, что первые возрастные изменения в мозге начинают проявляться уже в 44 года. К 67 годам темпы дегенерации значительно возрастают, а к 90 годам достигают наивысшей скорости.

Эти данные были опубликованы в научном журнале PNAS и базируются на результатах сканирования мозга и когнитивных тестов, проведенных среди 19 300 участников, сообщает 24 Канал.

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Голодание мозга

Основным фактором, выявленным в исследовании, стала резистентность нейронов к инсулину. Инсулин способствует усвоению глюкозы, которая является главным источником энергии для клеток. Однако с возрастом чувствительность клеток мозга к инсулину снижается, что приводит к энергетическому голоду нейронов из-за плохого усвоения глюкозы.

Эти процессы подтверждаются наблюдениями за двумя белками: GLUT4, который отвечает за транспортировку глюкозы, и белком, участвующий в переносе жиров. Их активность у людей с признаками возрастных изменений в мозге была снижена.

Нам удалось определить критический период в середине жизни, когда мозг начинает терять доступ к необходимой энергии, но необратимых повреждений еще можно избежать,

– отметила автор исследования Лилианн Муджика-Пароди.

Как этому помочь

Чтобы проверить свои предположения, ученые провели эксперимент с участием 101 человека. Им давали добавки, содержащие кетоновые тела – вещества, которые организм использует как альтернативный источник энергии при дефиците глюкозы, например, во время низкоуглеводного питания.

Результаты показали, что у людей в возрасте от 40 до 59 лет кетоны способствовали улучшению чувствительности нейронов к инсулину и замедляли возрастные изменения. Однако у пожилых людей эффект был менее выраженным, что подчеркивает важность своевременного вмешательства.