До начала полномасштабной войны Алексей работал в Центре термической травмы и реконструктивной хирургии в Днепре и специализировался на лечении тяжелых ожогов, информирует 24 Канал со ссылкой на Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

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Параллельно проходил службу в военном резерве и ежегодно участвовал в военных сборах. Уже 25 февраля 2022 года он мобилизовался, сразу после того, как помог организовать прием первых пострадавших в своей родной больнице.

Приобретя опыт в военной хирургии, Алексей отправился на передовую в Запорожскую область. Именно здесь, летом 2024, ему пришлось возглавить сводный медицинский отряд во время одной из самых сложных операций в условиях активных боевых действий.

Ампутация под завалами

В результате авиаудара одно из зданий в Гуляйполе рухнуло, под бетонными плитами оказались военнослужащие. Одного из них не могли достать несколько часов – его ноги оказались под обломками многотонного перекрытия. Ситуация становилась критической, и было решено – единственный шанс спасти жизнь раненого – срочная ампутация конечностей прямо под завалом.

Подползти к пострадавшему можно было только через узкий лаз, работать приходилось лежа рядом с ним. Сначала к раненому добрался анестезиолог, который обеспечил обезболивание и поддержку жизненно важных функций. Далее под завалы пролез Алексей с минимальным набором хирургических инструментов.

В экстремальных условиях, с риском обвала и под постоянной угрозой вражеских БПЛА и артобстрелов, хирург с помощью турникетов осуществил ампутацию конечностей. Когда скальпели сломались, операцию пришлось завершать обычным кухонным ножом. Во время спасательной операции оба – и врач, и пациент – находились в смертельной опасности, ведь каждый взрыв рядом мог вызвать обвал.

После завершения операции обоих вытащили из-под завалов. Пациента эвакуировали в стабилизационный пункт, где провели необходимые противошоковые мероприятия и обработку ран. Впоследствии парень прошел сложную реабилитацию и сейчас передвигается на протезах.

Алексей признается, что работа в военной медицине – это не только операционная и стерильные условия, но и борьба с собственным страхом и постоянный риск для жизни. Однако именно такие истории побуждают его продолжать службу – ради детей, ради будущего, в котором война не станет наследием следующих поколений.