Вызывает внезапную остановку сердца: один из видов спорта оказался особенно опасным

У бодибилдеров обнаружили значительно повышенный риск смерти от внезапной остановки сердца, которая стала причиной почти 40% летальных исходов среди этой группы спортсменов. Причем, среди профессионалов этот риск был в пять раз выше, чем среди любителей.

Поэтому ученые настаивают: даже если спортсмен чувствует себя хорошо и выглядит вполне здоровым, регулярная проверка состояния сердца необходима для своевременного выявления заболеваний, которые могут привести к неожиданным сердечным остановкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на European Heart Journal.

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Новое исследование влияния бодибилдинга

Исследователи обработали данные более 20 тысяч мужчин-бодибилдеров, которые принимали участие в соревнованиях Международной федерации бодибилдинга и фитнеса с 2005 по 2020 годы.

Фокус был именно на мужчинах из-за их большего количества в этом спорте и доступности информации. С помощью открытых медицинских реестров, СМИ и специализированных форумов они отслеживали случаи смерти спортсменов и устанавливали их причины.

Во время исследования было зафиксировано 121 смерть бодибилдеров, из которых 73 случая были внезапными, а в 46 из них причиной стала именно остановка сердца. Средний возраст смерти от сердечных причин составлял 45 лет, что свидетельствует о ранней летальности по сравнению с общей популяцией.

Почему бодибилдеры чаще умирают от остановки сердца

Среди причин внезапной смерти – утолщение сердечной мышцы, ишемическая болезнь сердца, а также использование стероидов, что подтверждалось в отчетах о вскрытиях.

Ученые считают, что интенсивные тренировки часто приводят бодибилдеров к рисковым привычкам: жесткие диеты, ограничение воды перед соревнованиями и прием запрещенных препаратов, особенно среди профессионалов, могут быть причиной более высокого риска сердечных проблем.

Кроме того, 15% смертей были вызваны травматическими событиями: ДТП, самоубийствами, убийствами или передозировкой наркотиками, что свидетельствует о негативном влиянии постоянного соперничества также и на психологическое состояние спортсменов.