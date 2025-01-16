Вирус папилломы человека: что это за инфекция и почему вакцину добавили в календарь прививок

С 1 января 2026 года в Украине изменится Национальный календарь профилактических прививок. Важнейшей новеллой в нем является внедрение вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте 12 – 13 лет.

Что это за инфекция и почему против нее так важно вакцинироваться – разобрался 24 Канал. Для написания статьи мы использовали информацию из National Library of Medicine, ВОЗ и American Cancer Society.

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Что такое вирус папилломы человека

Это семейство вирусов насчитывает более 150 различных типов. Вирусы делятся на кожные, которые вызывают бородавки и папилломы и слизистые. Последние составляют около 25% от всех типов и имеют как высокий, так и низкий риск онкогенности.

Вирусы с низким риском преимущественно вызывают папилломы на половых органах, но не приводят к раку. Зато вирусы с высоким риском, по информации Всемирной организации здравоохранения, связаны примерно с 70% случаев рака шейки матки, а также с онкологическими заболеваниями ануса, пениса, вульвы, влагалища и горла.

Согласно данным Национального канцер-реестра, в Украине регистрируется около трех тысяч злокачественных новообразований шейки матки ежегодно. В частности, в 2023 году общее количество впервые зарегистрированных случаев заболевания раком шейки матки составляла 2962 случая.

ВПЧ является самой распространенной инфекцией, передающейся половым путем, но обычно вирус исчезает самостоятельно. Исследования показали, что в 70% случаев он исчезает в течение года после инфицирования, а через два года только 9% женщин остаются зараженными.

Пути заражения ВПЧ

Чаще всего ВПЧ передается половым путем. Однако иногда ВПЧ может передаваться через кожу. Не следует забывать о таких формах, как фингеринг, оральный и анальный секс, которые также могут привести к заражению. Дополнительно, заражение может произойти через секс-игрушки, если их используют вместе с партнерами.

ВПЧ не передается через туалеты, общие ванны, бассейны, посуда или при объятиях.

Как защититься от ВПЧ

Презервативы один из способов защиты, но он не обеспечивает полную гарантию безопасности: все же остается контакт кожи с половыми органами партнера.

На сегодня существует вакцина против ВПЧ, которую часто ошибочно называют прививкой от рака шейки матки. Рекомендуется делать ее детям в возрасте от 9 до 15 лет до начала половой жизни. Взрослым, которые еще не проходили вакцинацию, также можно сделать.

В Украине пока доступны вакцины на коммерческой основе, но уже со следующего года девочки в возрасте 12 – 13 лет смогут бесплатно получить эту прививку. В Минздраве заявили, что в этом возрасте вакцины показывают лучший результат. Все остальные украинцы смогут вакцинироваться против ВПЧ только на платной основе.

Можно ли вылечить ВПЧ

Нет, к сожалению. Обычно вирус исчезает самостоятельно в течение двух лет, как уже отмечалось. Сейчас не существует лечения ВПЧ. Если врач предлагает вам лечение, стоит обратиться за дополнительной консультацией.