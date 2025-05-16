Вернется ли вес, если перестать принимать Оземпик

Исследование показало, что люди, которые применяют медикаменты для снижения веса, в основном возвращают сброшенные килограммы уже в течение года после завершения приема препаратов.

Этот вывод получили ученые Оксфордского университета, проанализировав эффективность старых и новых препаратов для похудения, в частности на основе GLP-1, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как быстро возвращается вес

Выяснилось, что после курса инъекций для похудения люди в среднем теряли около 8 кг, но уже через 10 месяцев после прекращения лечения практически полностью восстанавливали прежний вес.

Исследование также показало, что даже при использовании новейших средств, таких как Wegovy или Mounjaro, вес возвращался после завершения терапии. Хотя с этими лекарствами средняя потеря составляла 16 кг – почти вдвое больше, чем со старыми препаратами, – однако уже через год после окончания приема большинство людей снова набирали около 9,6 кг. Таким образом, примерно за 20 месяцев после лечения весь вес мог вернуться.

В исследовании проанализировали данные 6370 участников, участвовавших в восьми клинических испытаниях и трех наблюдательных исследованиях. 1465 пациентов получали высокие дозы семаглутида и тирзепатида – инъекций, специально предназначенных для борьбы с лишним весом.

Диеты дают лучший результат

Предыдущие исследования этой же группы ученых, посвященные разнообразным диетам без применения медикаментов, показали, что вес после окончания диеты также может постепенно возвращаться, однако этот процесс происходил значительно медленнее, как правило, не ранее чем через 5 лет.

Эти медикаменты действительно эффективны для снижения массы тела, но после их отмены вес возвращается значительно быстрее, чем после окончания диеты,

– рассказала соавтор исследования, профессор кафедры диетологии и общественного здоровья Сюзан Джебб.

Хотя причинно-следственной связи не установлено, Джебб считает, что быстрое возвращение веса после лекарств может быть связано с отсутствием навыков самоконтроля, которые формируются при строгих диетах. По ее словам, медикаментозные инъекции приглушают чувство голода, не требуя усилий или изменений поведения.