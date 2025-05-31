В 2026 году Украина впервые включит прививки от ВПЧ в национальный календарь вакцинации – и это может стать настоящим прорывом в профилактике онкологических заболеваний. О том, как именно работает вакцина, для кого она будет доступна бесплатно и почему стоит успеть сделать прививку до начала половой жизни – 24 Канал поговорил с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

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О защите и эффективности вакцинации

Как именно вакцина от ВПЧ защищает от развития рака? И какие типы рака чаще всего связаны с ВПЧ?

Вакцина от ВПЧ – одна из двух вакцин, которую мы буквально можем называть "антираковой". Вторая – вакцина от вируса гепатита В, потому что на его фоне может развиваться рак печени. Что касается ВПЧ, то некоторые его штаммы могут вызвать несколько видов рака, но больше всего нас беспокоит рак шейки матки – в Украине это очень острая тема.

Лечить рак сложно, особенно в поздних стадиях, поэтому сам факт, что мы имеем вакцину, которая предотвращает некоторые виды рака, – вдохновляющий. Возможно, когда-то таких вакцин станет еще больше.

Есть ли смысл вакцинироваться, если человек уже имел контакт с ВПЧ?

Да, есть. Эффективно – до начала половой жизни, потому что тогда организм еще не сталкивался с вирусом. Но даже если уже был контакт, вакцинация может защитить от других штаммов. Никакого вреда от этого не будет.

А если организм сам поборол определенный штамм, продолжит ли вакцинация защищать от него?

Да, потому что естественный иммунитет может быть недостаточно сильным или кратковременным. Вакцина помогает закрепить защиту.

Способна ли вакцина повлиять на уже имеющиеся штаммы в организме?

Она не лечит имеющийся вирус, но может уменьшить риски, связанные с его последствиями. Важно: даже если вирус уже есть, вакцинация может помочь организму лучше его контролировать.

О вакцинации для детей и взрослых

Что стоит знать о вакцинации против ВПЧ для девушек и парней?

Наиболее эффективной эта вакцина является до начала половой жизни. Поэтому в большинстве стран ее вводят в возрасте 9–14 лет. Сейчас в Украине ее пока что можно получить за свой счет. В мире практика разная – где-то бесплатно вакцинируют только девушек, где-то – и девушек, и парней.

Какой возраст считается оптимальным для вакцинации?

Эффективнее всего – до начала половой жизни. В некоторых странах вакцинируют с 9 лет. С 2026 года, в Украине в рамках календаря прививок от ВПЧ планируют вакцинировать девушек-подростков ориентировочно с 12 лет.

А если человеку уже 25–30 лет? Есть смысл вакцинироваться?

Да, смысл есть. Даже во взрослом возрасте вакцинация может дать защиту от штаммов, с которыми человек еще не имел контакта.

Есть ли различия в дозировке или эффективности для женщин и мужчин?

В целом вакцина одинаковая, но в разных странах и программах могут быть разные подходы в отношении приоритетных групп. Например, в Украине с 2026 года вакцинация бесплатной будет только для девушек.

О ситуации в Украине

Когда в Украине вакцина от ВПЧ станет доступной бесплатно?

Сейчас – в 2025 году – вакцинация в Украине происходит за свой счет: в частных клиниках или через аптеки. Иногда вакцину от ВПЧ предоставляют как гуманитарную помощь или закупают в рамках локальных городских программ – например, в Киеве, Днепре или Одессе. Поинтересуйтесь, есть ли подобная программа в вашем городе.

Есть ли уже государственная программа вакцинации?

С 2026 года вакцина против ВПЧ будет официально включена в календарь прививок. Бесплатно ее смогут получить девушки определенного возраста (вероятно, с 12 лет). Для мальчиков и взрослых она будет оставаться платной.

Какие вакцины зарегистрированы в Украине и насколько они эффективны?

Сейчас в Украине зарегистрированы вакцины Cervarix от двух наиболее онкогенных штаммов вируса папилломы человека и два типа вакцины Gardasil – от четырех и от девяти штаммов. Они различаются количеством штаммов, против которых защищают, но все имеют высокую эффективность. Мы пока не знаем, какую именно будут закупать в рамках государственной программы в 2026 году.

О мифах и страхах о вакцинации

Безопасно ли вакцинироваться против ВПЧ. Какие возможные риски, противопоказания, побочные реакции?

По данным ВОЗ, с 2006 года в мире было распределено более 500 миллионов доз вакцин против ВПЧ. Ни одно из исследований, которое охватило несколько миллионов людей, не выявило побочных эффектов от вакцины.

Вакцинация против ВПЧ имеет очень мало противопоказаний. Единственное абсолютное противопоказание – анафилактическая реакция на предыдущую дозу этой же вакцины (крайне редкий случай).

Как реакция на вакцинацию может возникнуть боль, припухлость, покраснение в месте инъекции, это нормально. Редко – может подняться температура.

В зависимости от вакцины, сейчас в Украине используют двух- или тридозную схему введения, в соответствии с инструкцией вакцины. По календарю прививок с 2026 года в Украине, вероятнее всего, будут вводить одну дозу.

Что бы вы сказали тем, кто до сих пор сомневается, стоит ли вакцинироваться?

Подумайте об этом так: это вакцина, которая может предотвратить рак. Это не фантастика, не обещание в будущем – это уже реальность. И если вы имеете возможность защитить себя или своего ребенка – стоит этим воспользоваться.