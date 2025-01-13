Создали вакцину против ожирения, которая позволяет есть что угодно и не толстеть

В мире, где ожирение становится все более распространенной проблемой, ученые постоянно ищут новые решения для контроля над весом. Недавно группа исследователей из Университета Колорадо представила обнадеживающие результаты своей работы, которые могут изменить подходы к борьбе с избыточным весом.

Новый препарат имеет другой механизм действия по сравнению с хорошо известным Ozempic, который помогает дольше чувствовать насыщение, тем самым предотвращая переедание. В то же время вакцина, которая вводится один раз в неделю, борется с вредным воспалением, которое повышает риск набора веса, сообщает 24 Канал со ссылкой Daily Mail.

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Новый препарат против ожирения

Группа исследователей из Университета Колорадо провела серию экспериментов, в частности вводила мышам вакцины на основе микобактерий – полезных бактерий, присутствующих в коровьем молоке и почве.

Результаты показали, что еженедельные инъекции сделали мышей практически неуязвимыми к набору веса, даже при употреблении пищи с высоким содержанием сахара и жиров.

Кроме того, оказалось, что между вакцинированными мышами, которые потребляли вредную пищу, и невакцинированными со здоровым рационом не было заметной разницы. Полученные результаты подтверждают, что вакцина "эффективно сдерживает чрезмерное увеличение веса, вызванное западным типом питания", отмечают ученые. В то же время они отмечают, что необходимы дополнительные исследования на людях.

Как действует новый препарат

Эксперты считают, что эти бактерии могут уменьшить воспаление, которое может возникать в результате стресса, вызванного употреблением продуктов, таких как обработанное мясо, рафинированные зерна и сладкие напитки.

Воспаление и избыток калорий могут привести к повышению уровня кортизола, гормона стресса, что, в свою очередь, способствует накоплению жира в организме. Кроме того, воспаление негативно влияет на производство лептина, гормона, регулирующего метаболизм и аппетит, заставляя человека испытывать потребность в большем количестве пищи для насыщения.

Доктор Кристофер Лоури, старший автор исследования и профессор интегративной физиологии в Университете Колорадо, отметил, что пока что неизвестно, будет ли вакцина иметь такое же действие на людей, как на мышей, а также есть ли информация о стоимости вакцины.

Команда исследователей надеется, что будущая вакцина сможет снизить проблему ожирения в США, особенно на фоне все большего потребления ультраобработанных продуктов, которые занимают около 75% рынка продовольствия в стране.