В Киеве умерла молодая женщина после отказа в госпитализации – врачей обвинили в халатности

В Киеве умерла 28-летняя женщина: Екатерина Иванчук жаловалась на сильную боль в груди и учащенное сердцебиение. После обращения к врачам, ей отказали в госпитализации, несмотря на серьезные симптомы.

Муж погибшей, Алексей, обвиняет медиков в халатности и пытается добиться справедливости, сообщает 24 Канал со ссылкой на УП. Жизнь.

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Отказ в госпитализации

Екатерина почувствовала первые проблемы со здоровьем около 3 недель до своей смерти. Она обратилась в частную клинику, где врачи обнаружили тревожные признаки, которые не соответствуют ее возрасту, и посоветовали срочно обратиться в больницу. Однако, в государственной клинике на Подоле терапевт связала ее состояние с побочными эффектами антидепрессантов и стрессом из-за мужа-военного. Собственно, это и стало причиной отказа в госпитализации. Женщине посоветовали вызвать такси и вернуться домой, хотя она не могла самостоятельно идти.

"Она меня послушала, спросила, какие лекарства принимаю. Услышала, что я принимаю антидепрессанты и противотревожные, и начала кричать, что она бы этих всех психотерапевтов поубивала, что они калечат людей", – рассказывала Екатерине подруге в аудиосообщении.

Также врач спросила о сексуальной жизни женщины и добавила, что ей "надо жить для себя". Мол, у медика тоже зять в Покровске, и все это прекрасно она знает: "Вам надо дождаться мужа, родить ребенка, и все у вас будет хорошо".

Ухудшение состояния и смерть

На следующий день состояние Екатерины резко ухудшилось, и, несмотря на повторные обращения к медикам, она так и не получила необходимой помощи.

"Приехала скорая, сказали, что мне надо своими ногами идти к кардиологу. Я валялась в коридоре, меня подняли, положили на диван, сделали снова ЭКГ, померили давление. Сказали, давление супер, ЭКГ как раньше, значит госпитализировать не надо...Проблема в том, что мне через два часа к врачу. Я не знаю, как туда дойти", – рассказывала Екатерина незадолго до смерти.

В последний раз, когда она связывалась с мужем, сообщила, что ей стало значительно хуже. Когда муж не смог связаться с женой, он попросил друга наведаться к Екатерине. Он и нашел ее без признаков жизни.

Судмедэкспертиза и уголовное производство

Причиной смерти указано ишемическую болезнь сердца и острую сердечную недостаточность. Алексей подал заявление о врачебной халатности, а полиция Киева начала расследование по статье "Умышленное убийство" с пометкой "внезапная смерть". Сейчас проводится проверка, и изучаются все обстоятельства дела.