Женщина не знала об опухоли

Оксана из Днепра длительное время искала причину своих головных болей, проходя различные обследования и принимая лекарства без результата. Только после обращения к кардиологу стало понятно, что проблема не в голове, а в сердце. 24 Канал со ссылкой на пресс-службу больницы рассказывает детали спасения женщины.

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Я всегда занималась спортом, работала, не чувствовала одышки или усталости – только головная боль. Не могла даже представить, что причина в сердце,

– рассказала женщина.

Во время ультразвукового обследования в Институте Амосова врачи обнаружили миксому – доброкачественную опухоль сердца. Профессор Ростислав Витовский отметил, что без своевременного удаления опухоль может нарушить кровообращение, вызвать тромбоэмболию или даже перерасти в злокачественную форму.

Женщина не догадывалась об опухоли в сердце / Фото пресс-службы НИССХ имени Амосова

Опухоль удалили

Благодаря квалификации врачей и современным методам хирургии более 99% пациентов после удаления миксомы продолжают жить полноценной жизнью, а вероятность рецидивов составляет лишь 0,2%. Оксана вовремя обратилась за помощью, и опухоль размерами 40×30 мм была успешно удалена.

Медики отмечают, что опухоли сердца могут долго не проявляться явными симптомами, но они могут вызвать серьезные последствия, такие как инфаркт, инсульт или внезапную смерть. В случае непонятных симптомов важно обращаться к врачам.