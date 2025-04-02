В США уволили ведущих медицинских сотрудников и ученых

В США началась масштабная волна сокращений персонала в медицинских учреждениях. Администрация Дональда Трампа приняла решение уволить около 10 тысяч сотрудников таких ключевых государственных структур, как FDA, CDC и Национальные институты здравоохранения (NIH).

Этот шаг стал частью, как утверждают в администрации Трампа, широкой стратегии оптимизации деятельности федерального правительства и уменьшения бюджетных расходов, которую продвигает предприниматель и миллиардер Илон Маск, сообщает агентство Reuters, передает 24 Канал.

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Увольнение ключевых медицинских специалистов в США

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший назвал увольнение необходимой мерой, направленной на борьбу с излишней бюрократией. В то же время среди уволенных оказались ведущие специалисты, которые занимались важными научными исследованиями в таких сферах, как онкология, вакцинация и фармацевтика.

В частности, со своих должностей ушли директор Управления новых лекарственных средств FDA Питер Штайн и руководитель Центра табачных изделий этого же агентства Брайан Кинг. Также был уволен Питер Маркс, один из важнейших экспертов FDA в сфере вакцинации.

Критика решения

Бывший комиссар FDA Роберт Келифф выразил обеспокоенность будущим агентства, отметив, что в исторической перспективе эти изменения могут быть оценены как серьезная ошибка. В своей заметке в соцсети LinkedIn он отметил:

FDA, которое мы знали раньше, уже не существует. Большинство руководящих специалистов, которые имели глубокие знания и опыт в вопросах разработки и безопасности медицинских препаратов, потеряли свои должности.

Эта ситуация вызвала массовое недовольство внутри коллективов. Многие сотрудники узнали о своем увольнении уже после того, как им запретили пройти в офисы через охрану.

Работникам FDA выдали специальные письма с указаниями по возврату оборудования и деталями процедуры увольнения. Очевидцы рассказывают о больших очередях в учреждениях, в которых уволенные часами ожидали дальнейшую информацию.