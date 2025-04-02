В США уволили ведущих медицинских сотрудников и ученых
- Администрация Трампа уволила около 10 тысяч медицинских работников из ключевых государственных структур, таких как FDA, CDC и NIH, в рамках стратегии оптимизации правительства и уменьшения бюджетных расходов.
- Увольнение коснулось ведущих специалистов в сферах онкологии, вакцинации и фармацевтики, что вызвало значительное недовольство и беспокойство среди сотрудников и экспертов.
- Бывший комиссар FDA Роберт Келифф раскритиковал решение, выразив беспокойство относительно будущего агентства и его способности обеспечить безопасность медицинских препаратов.
В США началась масштабная волна сокращений персонала в медицинских учреждениях. Администрация Дональда Трампа приняла решение уволить около 10 тысяч сотрудников таких ключевых государственных структур, как FDA, CDC и Национальные институты здравоохранения (NIH).
Этот шаг стал частью, как утверждают в администрации Трампа, широкой стратегии оптимизации деятельности федерального правительства и уменьшения бюджетных расходов, которую продвигает предприниматель и миллиардер Илон Маск, сообщает агентство Reuters, передает 24 Канал.
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Увольнение ключевых медицинских специалистов в США
Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший назвал увольнение необходимой мерой, направленной на борьбу с излишней бюрократией. В то же время среди уволенных оказались ведущие специалисты, которые занимались важными научными исследованиями в таких сферах, как онкология, вакцинация и фармацевтика.
В частности, со своих должностей ушли директор Управления новых лекарственных средств FDA Питер Штайн и руководитель Центра табачных изделий этого же агентства Брайан Кинг. Также был уволен Питер Маркс, один из важнейших экспертов FDA в сфере вакцинации.
Критика решения
Бывший комиссар FDA Роберт Келифф выразил обеспокоенность будущим агентства, отметив, что в исторической перспективе эти изменения могут быть оценены как серьезная ошибка. В своей заметке в соцсети LinkedIn он отметил:
FDA, которое мы знали раньше, уже не существует. Большинство руководящих специалистов, которые имели глубокие знания и опыт в вопросах разработки и безопасности медицинских препаратов, потеряли свои должности.
Эта ситуация вызвала массовое недовольство внутри коллективов. Многие сотрудники узнали о своем увольнении уже после того, как им запретили пройти в офисы через охрану.
Работникам FDA выдали специальные письма с указаниями по возврату оборудования и деталями процедуры увольнения. Очевидцы рассказывают о больших очередях в учреждениях, в которых уволенные часами ожидали дальнейшую информацию.
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