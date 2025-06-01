Куркума, ягоды и чай: как снизить биологический возраст естественным путем

Растительная диета, обогащенная натуральными соединениями, известными как метиладаптогены, способна влиять на темпы биологического старения организма. Биологический возраст, в отличие от паспортного, свидетельствует реальное состояние клеток и тканей. Он формируется под влиянием генетики, стиля жизни, уровня стресса, качества сна и питания.

Исследователи из Университета Вашингтона и других учреждений изучали, как изменения в рационе влияют на процесс метилирования ДНК – ключевой механизм, который регулирует активность генов. Нарушение этого процесса может ускорять старение. Исследование опубликовано в журнале Aging, передает 24 Канал.

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В исследовании приняли участие 43 здоровых мужчины среднего возраста из Портленда, которые в течение 8 недель придерживались специальной программы: растительная диета с высоким содержанием питательных веществ, физическая активность, качественный сон и работа со стрессом.

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В результате у участников, которые потребляли много куркумы, розмарина, чеснока, ягод, а также пили зеленый или улунский чай, наблюдалось снижение биологического возраста. Эти продукты богаты на полифенолы – антиоксидантные и противовоспалительные вещества, способны влиять на метилирование ДНК и замедлять клеточное старение. Особенно интересным стало то, что самый заметный эффект обнаружили у тех, чей биологический возраст в начале исследования превышал хронологический.

Участники также теряли вес, однако ученые считают, что именно изменение диеты, а не похудение, стало ключевым фактором замедления старения.

Авторы отметили, что из-за небольшой выборки результаты следует рассматривать как предварительные. Они считают, что нужны более масштабные исследования с разнообразными участниками и современными биомаркерами старения.

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На основе полученных данных сформированы рекомендации для так называемой "диеты метилирования". К ежедневному рациону рациону питания рекомендуют включать:

темно-зеленые листовые овощи,

брокколи, капусту, свеклу свеклу,

семена тыквы и подсолнечника,

фрукты с низким гликемическим индексом (яблоки, грейпфрут, вишня),

нежирное мясо,

а также хотя бы одну порцию продуктов с метиладаптогенами.

Из рациона исключали молочные продукты, злаки, бобовые и алкоголь – для минимизации возможных кратковременных расстройств пищеварения, несмотря на их общую пользу.