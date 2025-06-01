Куркума, ягоди і чай: як знизити біологічний вік природним шляхом

Рослинна дієта, збагачена натуральними сполуками, відомими як метиладаптогени, здатна впливати на темпи біологічного старіння організму. Біологічний вік, на відміну від паспортного, свідчить реальний стан клітин і тканин. Він формується під впливом генетики, стилю життя, рівня стресу, якості сну та харчування.

Дослідники з Університету Вашингтона та інших установ вивчали, як зміни в раціоні впливають на процес метилювання ДНК – ключовий механізм, який регулює активність генів. Порушення цього процесу може пришвидшувати старіння. Дослідження опубліковане в журналі Aging, передає 24 Канал.

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У дослідженні взяли участь 43 здорових чоловіки середнього віку з Портленда, які впродовж 8 тижнів дотримувалися спеціальної програми: рослинна дієта з високим вмістом поживних речовин, фізична активність, якісний сон та робота зі стресом.

Які продукти продовжують життя

У результаті в учасників, які споживали багато куркуми, розмарину, часнику, ягід, а також пили зелений або улунський чай, спостерігалося зниження біологічного віку. Ці продукти багаті на поліфеноли – антиоксидантні й протизапальні речовини, здатні впливати на метилювання ДНК і сповільнювати клітинне старіння. Особливо цікавим стало те, що найпомітніший ефект виявили у тих, чий біологічний вік на початку дослідження перевищував хронологічний.

Учасники також втрачали вагу, проте науковці вважають, що саме зміна дієти, а не схуднення, стала ключовим чинником уповільнення старіння.

Автори наголосили, що через невелику вибірку результати слід розглядати як попередні. Вони вважають, що потрібні масштабніші дослідження із різноманітнішими учасниками та сучасними біомаркерами старіння.

Як харчуватись, щоб жити довше

На основі отриманих даних сформовано рекомендації для так званої "дієти метилювання". До щоденного раціону радять включати:

темно-зелені листові овочі,

броколі, капусту, буряк,

насіння гарбуза та соняшника,

фрукти з низьким глікемічним індексом (яблука, грейпфрут, вишня),

нежирне м'ясо,

а також хоча б одну порцію продуктів із метиладаптогенами.

З раціону виключали молочні продукти, злаки, бобові та алкоголь – задля мінімізації можливих короткочасних розладів травлення, попри їхню загальну користь.