Как сообщили в Министерстве здравоохранения, нововведения касаются как военнослужащих, так и гражданских граждан, передает 24 Канал.

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Согласно обновленным правилам, люди, которые пережили незаконное заключение, подверглись пыткам или получили проблемы со здоровьем во время пребывания в плену, имеют право на установление инвалидности и соответствующую поддержку от государства.

Какой порядок прохождения процедуры

1. Подтверждение факта лишения свободы

Первый шаг – обращение в Комиссию по рассмотрению фактов незаконного лишения свободы, которая работает при Министерстве развития общин и территорий Украины.

После подтверждения информации о незаконном удержании данные лица вносятся в Единый реестр лиц, пострадавших от вооруженной агрессии против Украины. В дальнейшем человеку выдается официальный документ с подтверждением этого факта.

2. Оценка состояния здоровья и функционирования

Лечащий врач или председатель военно-врачебной комиссии оформляет электронное направление для проведения специальной оценки. Профильная экспертная команда анализирует состояние здоровья и ограничения, которые возникли у человека из-за пережитых обстоятельств.

3. Принятие решения

По результатам проведенной оценки эксперты предоставляют человеку выписку из решения. В случае установления инвалидности составляется индивидуальная программа реабилитации, в которой указываются рекомендации относительно необходимых вспомогательных средств, медицинских изделий и других услуг. Рекомендации остаются в силе в течение времени, на который установлена инвалидность.

Какие возможности предоставляет статус

После получения соответствующего статуса человек имеет возможность воспользоваться государственными программами помощи, в частности: