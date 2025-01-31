Об этом информирует Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения, передает 24 Канал. Это уже девятая вспышка вируса в этой восточноафриканской стране с момента выявления первого случая заражения в 2000 году.

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Вспышка Эболы в Уганде

Умерший, медбрат из Национальной больницы Мулаго, сначала обратился за медицинской помощью из-за симптомов, похожих на лихорадку, в несколько заведений, включая Мулаго, а также к целителю.

Пациент умер 29 января в Национальной больнице Мулаго от полиорганной недостаточности. Посмертные анализы подтвердили наличие суданского штамма вируса Эбола,

– говорится в сообщении министерства.

Согласно информации министерства, 44 человека, которые контактировали с умершим, подлежат наблюдению, среди которых 30 медицинских работников. Вакцинация против лихорадки Эбола для всех контактных лиц начнется безотлагательно, хотя пока не существует утвержденной вакцины против суданского штамма. Уганда получила несколько экспериментальных доз вакцины во время последней вспышки.

Что такое Эбола

Вирус Эбола вызывает высокозаразную геморрагическую лихорадку, что может привести к опасным для жизни осложнениям. Вирус имеет зоонозное происхождение и передается между людьми через контакт с зараженными биологическими жидкостями и тканями. Инкубационный период варьируется от 2 до 21 дня, обычно длится 7 – 8 дней.

Ранние симптомы:

Внезапная лихорадка.

Мышечные боли.

Головная боль.

Боль в горле.

Более поздние симптомы:

Рвота.

Диарея.

Сыпь.

Нарушение функций почек и печени.

Внутренние и внешние кровотечения (например, кровь из десен, кровь в испражнениях).

Возможные осложнения: