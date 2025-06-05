Искусственная кровь, которая подходит всем: ученые совершили прорыв, который может спасти миллионы людей

Переливание крови – важная процедура, спасающая миллионы жизней людей во всем мире. Однако обеспечение достаточных запасов крови остается сложной задачей, особенно в бедных странах. Но ученые сделали важный шаг, чтобы преодолеть эту проблему.

Наибольший дефицит традиционно наблюдается у универсальной первой отрицательной группы, которую можно переливать всем пациентам, но ее запасы быстро исчерпываются, а срок хранения донорской крови достаточно ограничен, пишет 24 Канал со ссылкой на TokyoWeekender.

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Группа японских ученых под руководством профессора Хироми Сакая из Медицинского университета Нара нашла инновационное решение – универсальную искусственную кровь.

Искусственная кровь от японских ученых

Эту искусственную кровь изготавливают из просроченных донорских запасов: из эритроцитов выделяется гемоглобин – важнейший белок, отвечающий за транспортировку кислорода. Далее его помещают в специальную оболочку, создавая искусственные кровяные клетки, которые не имеют группы или резус-фактора.

Благодаря этому отпадает необходимость в подборе совместимости, а срок хранения нового препарата достигает 2 лет при комнатной температуре и даже 5 лет в холодильнике – это в несколько раз больше, чем у обычной донорской крови, которую можно хранить только 42 дня.

Клинические испытания искусственной крови

В рамках клинических испытаний мужчины-добровольцы в возрасте от 20 до 50 лет получили одноразовые инъекции нового препарата. Дозы постепенно увеличивали до 100 миллилитров.

Хотя некоторые участники испытывали незначительные побочные эффекты, серьезных изменений жизненно важных показателей, в частности давления, не происходило. В марте 2024 года начался второй этап испытаний, во время которого добровольцы получали уже до 400 миллилитров препарата.

Если исследования подтвердят безопасность искусственной крови, исследователи перейдут к оценке ее эффективности. Главная цель амбициозного проекта – внедрить эти инновационные эритроциты в медицинскую практику до 2030 года, что может полностью изменить подход к переливанию крови и спасти множество жизней.