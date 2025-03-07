Эффективнее и безопаснее Ozempic: нашли новый препарат с похожим действием

Американские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта смогли обнаружить молекулу, которая может стать альтернативой известному препарату против ожирения "Оземпик", основным действующим веществом которого является семаглутид. Выделенный пептид отличается от семаглутида отсутствием серьезных побочных эффектов.

Теме семаглутида, что является основой препаратов для лечения ожирения и диабета второго типа, посвящено немало научных исследований, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Популярность семаглутида и проблемы злоупотребления

Это вещество входит в перечень жизненно важных лекарств, поскольку позволяет снижать вес, уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака, связанных с ожирением.

В то же время его применение сопровождается рядом серьезных побочных эффектовот сильной тошноты до возможного роста риска появления опухолей щитовидной железы. Кроме того, была зафиксирована связь между приемом препарата и эректильной дисфункцией у мужчин, не страдающих диабетом, а также зарегистрированы смертельные случаи.

Потенциальный "убийца" семаглутида

Исследователи из Стэнфордского университета (США) изучили различные белки из группы прогормонов – молекул, активирующихся при расщеплении на пептиды, выполняющих важные гормональные функции.

В ходе исследования было обнаружено природную молекулу, названную BRP, которая подавляет чувство голода и снижает вес, не вызывая побочных реакций, характерных для семаглутида, таких как тошнота, запоры и потеря мышечной массы.

BRP действует другим, но похожим с семаглутидом путем, стимулируя определенные нейроны в мозге. Этот механизм считается более целенаправленным в борьбе с лишним весом, тогда как семаглутид взаимодействует с рецепторами, расположенными также в кишечнике, поджелудочной железе и других тканях.

В экспериментах с мышами, страдающими ожирением, выяснилось, что две недели ежедневных инъекций BRP привели к потере в среднем трех граммов жировой массы, тогда как контрольная группа набрала аналогичное количество. Подобные результаты были зафиксированы и у свиней: уменьшение веса без признаков тошноты.

Теперь ученые настроены на скорейшее проведение клинических испытаний с участием людей.