Опасные тропические болезни все чаще диагностируют в Европе: есть ли опасность для Украины
- Глобальное потепление способствует распространению тропических болезней, таких как лихорадка денге и чикунгунья, в Европе, что подтверждают исследования из Швеции и Германии, опубликованные в The Lancet Planetary Health.
- Увеличение температуры способствует расширению ареала тигровых комаров, которые переносят эти болезни, на север Европы, включая возможность вспышек на юге Украины.
- В 2024 году в странах ЕС зафиксировано более 300 случаев денге, что значительно больше, чем за предыдущие 15 лет, из-за климатических изменений.
- Согласно прогнозам, к 2060 году количество эпидемий денге и чикунгуньи в Европе может вырасти в пять раз по сравнению с текущим уровнем.
В ближайшие десятилетия тропические заболевания, такие как лихорадка денге и чикунгунья, могут стать привычными для Европы. Основной причиной этого является глобальное потепление.
К такому выводу пришли исследователи из Швеции и Германии, результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health, сообщает 24 Канал.
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Распространение опасных тропических болезней
Лихорадка денге – это острая инфекция, циркулирующая в странах Азии и Латинской Америки. Она проявляется повышенной температурой, болью в голове, глазах, мышцах и суставах, отеком лимфатических узлов и кожной сыпью.
Чикунгунья также относится к группе инфекционных заболеваний, среди ее основных симптомов – лихорадка, интенсивная боль в суставах, высыпания на коже, головная боль, общая слабость и тошнота.
Обе эти болезни передаются через укусы комаров – Aedes aegypti и Aedes albopictus. Тигровый комар (Aedes albopictus) из-за изменений климата все активнее расширяет свое присутствие на север Европы.
Авторы исследования проанализировали, как различные факторы, в частности глобальное потепление, повлияли на распространение денге и чикунгуньи в Европе за последние 35 лет. Оказалось, что с повышением температуры начиная с 2010 года частота и масштаб вспышек этих заболеваний существенно выросли.
Глобальное потепление
В 2024 году, который стал самым теплым за всю историю наблюдений, в странах ЕС зафиксировали более 300 случаев денге, в то время, как за предыдущие 15 лет – только 275.
Случаи лихорадки денге уже регистрировали в Италии, Хорватии, Франции и Испании. Поэтому вспышки вполне возможны и на юге Украины. Более того, тигрового комара уже замечали в Одесской области.
Наши данные свидетельствуют, что Европейский Союз переходит от единичных эпизодов, связанных с комарами Aedes, к эндемической ситуации,
– отметили ученые.
По их словам, с повышением температуры риски распространения болезней, которые переносят тигровые комары, только растут. Согласно наиболее неблагоприятному сценарию изменения климата, к 2060 году количество эпидемий денге и чикунгуньи может вырасти в пять раз по сравнению с текущим уровнем.
Тигровые комары способны переносить также вирус Зика и лихорадку Западного Нила, но эти болезни не были предметом нынешнего исследования.
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