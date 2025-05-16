Опасные тропические болезни все чаще диагностируют в Европе: есть ли опасность для Украины

В ближайшие десятилетия тропические заболевания, такие как лихорадка денге и чикунгунья, могут стать привычными для Европы. Основной причиной этого является глобальное потепление.

К такому выводу пришли исследователи из Швеции и Германии, результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health, сообщает 24 Канал.

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Распространение опасных тропических болезней

Лихорадка денге – это острая инфекция, циркулирующая в странах Азии и Латинской Америки. Она проявляется повышенной температурой, болью в голове, глазах, мышцах и суставах, отеком лимфатических узлов и кожной сыпью.

Чикунгунья также относится к группе инфекционных заболеваний, среди ее основных симптомов – лихорадка, интенсивная боль в суставах, высыпания на коже, головная боль, общая слабость и тошнота.

Обе эти болезни передаются через укусы комаров – Aedes aegypti и Aedes albopictus. Тигровый комар (Aedes albopictus) из-за изменений климата все активнее расширяет свое присутствие на север Европы.

Авторы исследования проанализировали, как различные факторы, в частности глобальное потепление, повлияли на распространение денге и чикунгуньи в Европе за последние 35 лет. Оказалось, что с повышением температуры начиная с 2010 года частота и масштаб вспышек этих заболеваний существенно выросли.

Глобальное потепление

В 2024 году, который стал самым теплым за всю историю наблюдений, в странах ЕС зафиксировали более 300 случаев денге, в то время, как за предыдущие 15 лет – только 275.

Случаи лихорадки денге уже регистрировали в Италии, Хорватии, Франции и Испании. Поэтому вспышки вполне возможны и на юге Украины. Более того, тигрового комара уже замечали в Одесской области.

Карта распространения опасных комаров / Изображение The Lancet

Наши данные свидетельствуют, что Европейский Союз переходит от единичных эпизодов, связанных с комарами Aedes, к эндемической ситуации,

– отметили ученые.

По их словам, с повышением температуры риски распространения болезней, которые переносят тигровые комары, только растут. Согласно наиболее неблагоприятному сценарию изменения климата, к 2060 году количество эпидемий денге и чикунгуньи может вырасти в пять раз по сравнению с текущим уровнем.

Тигровые комары способны переносить также вирус Зика и лихорадку Западного Нила, но эти болезни не были предметом нынешнего исследования.