Анализ на непереносимость лактозы: как происходит и кому нужен

Тест на выявление непереносимости лактозы проводят, чтобы определить, способен ли организм пациента усваивать углевод, который содержится в молочных продуктах. Во время исследования оценивают либо уровень водорода в выдыхаемом воздухе, либо изменения концентрации глюкозы в крови.

Этот анализ назначают пациентам, которые имеют симптомы, характерные для непереносимости лактозы. Среди основных признаков: диарея, тошнота, а также боль в животе, появляющаяся в течение двух часов после употребления молочных продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на TESTING.

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Подготовка к тесту

Чтобы результаты были максимально точными, важно придерживаться определенных рекомендаций перед исследованием. За 12 часов до теста необходимо воздержаться от приема пищи. За 2 – 4 недели рекомендуется прекратить использование антибиотиков, а также препаратов для лечения желудка: слабительных средств, антацидов и других лекарств, влияющих на работу кишечника.

Перед отменой препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, можно ли перенести дату анализа или временно прекратить прием. Также важно сообщить специалисту обо всех лекарствах, которые вы принимаете.

Как проводится анализ

Существует два основных метода исследования.

Дыхательный тест

Процедура проводится так:

Пациент выдыхает в специальный герметичный контейнер. Затем выпивает раствор, содержащий лактозу. Через определенные промежутки времени пациент снова выдыхает в такие же контейнеры.

Во время теста измеряется уровень водорода в выдыхаемом воздухе. В случае непереносимости лактозы непереваренный углевод попадает в толстую кишку, где его обработка бактериями сопровождается выделением водорода. Этот водород выходит из организма с выдохом, что позволяет его зафиксировать.

Анализ крови из вены

Метод заключается в заборе крови до и после приема раствора с лактозой. У здоровых людей лактоза в организме расщепляется на глюкозу и галактозу, что вызывает повышение уровня сахара в крови. Если же у человека есть непереносимость лактозы, ее расщепление проходит недостаточно эффективно, и уровень глюкозы в крови остается низким.

Интерпретация результатов

Дыхательный тест

Значительное повышение уровня водорода указывает на наличие непереносимости лактозы. Если уровень водорода остается низким, это, скорее всего, свидетельствует о другой причине симптомов, не связанной с лактозой.

Анализ венозной крови

Если уровень сахара не повысился, это может также свидетельствовать о непереносимости лактозы.

В случае подтверждения непереносимости врач, например терапевт или гастроэнтеролог, порекомендует, как скорректировать рацион. Специалист может посоветовать уменьшить количество молочных продуктов или заменить их альтернативными источниками питательных веществ. Также врач может назначить ферментные добавки, которые способствуют усвоению лактозы.