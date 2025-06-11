Можно ли "унаследовать" депрессию: ученые доказали роль ДНК в психическом здоровье

Генетика может определять, насколько мы склонны к тревожности, депрессии и другим психическим расстройствам. Ученые представили результаты крупнейшего на сегодня генетического исследования среди однояйцевых близнецов.

Работу опубликовали в журнале Nature Human Behaviour, передает 24 Канал. Команда международных исследователей из 26 научных учреждений проанализировала ДНК почти 22 тысяч однояйцевых близнецов, чтобы выяснить, как конкретные гены влияют на психическое здоровье.

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Гены и психические расстройства: что обнаружили ученые

Ученые обнаружили ряд генетических вариантов, которые могут обусловливать уязвимость к различным психическим состояниям, в частности:

гены, связанные с факторами роста, имеют связь с развитием аутизма;

гены, отвечающие за реакцию на стресс, ассоциируются с депрессивными проявлениями;

гены, регулирующие катехоламины – гормоны, активирующиеся в стрессовых ситуациях, – могут быть связаны с психотическими симптомами.

По словам автора исследования Эльхам Ассари, различия в генетическом строении могут объяснять, почему одни и те же жизненные события по-разному влияют на психику разных людей.

В то же время соавтор Талия Или отметила, что результаты подтверждают, что гены не только влияют на психическое здоровье, но и определяют, как именно люди реагируют на среду вокруг них.