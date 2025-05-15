Если принимаете лекарства – откажитесь от этих трех популярных специй: вот почему
- Корица, куркума и имбирь могут снижать эффективность определенных лекарственных средств, например антикоагулянты и препараты для снижения сахара в крови.
- Эти специи могут вступать в нежелательные реакции с лекарствами, поэтому их следует употреблять осторожно, особенно в больших количествах.
- Циннамальдегид в корице, куркумин в куркуме и гингерол в имбире могут изменять метаболизм лекарств или повышать риск кровотечений.
На протяжении многих веков специи ценили не только как ароматные добавки к пище, но и как важные компоненты народной медицины благодаря своим целебным свойствам. Такие приправы, как корица, куркума и имбирь, уже давно заняли почетное место на кухнях разных народов мира.
Однако возникает вопрос: может ли ложка душистой приправы повлиять на эффективность лекарственных средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.
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Корица
Корица известна широким спектром полезных свойств: она содержит много антиоксидантов, помогает уменьшить воспаление, регулирует уровень сахара в крови, поддерживает здоровье сердца и даже может улучшать работу мозга.
В традиционной медицине его используют для улучшения пищеварения и профилактики инфекций. Однако новые исследования ученых из Университета Миссисипи обнаружили потенциальную опасность: корица может снижать эффективность некоторых медикаментов.
Исследования показали, что циннамальдегид – один из основных компонентов корицы – может стимулировать рецепторы, которые ускоряют выведение лекарств из организма, снижая тем самым их лечебное действие. Хотя эти открытия требуют дополнительных изучений, они заставляют задуматься о возможных рисках сочетания корицы с медикаментами.
Важную роль играет и вид корицы. Настоящей считается цейлонская корица, которая происходит из Шри-Ланки и обычно стоит дороже. Дешевая китайская корица содержит больше кумарина – вещества, что в больших количествах способна вредить печени.
Однако кумарин также обладает антикоагулянтным действием, то есть предотвращает образование тромбов. Его сочетание с препаратами для разжижения крови, например, с варфарином, опасно – такая комбинация может повысить риск кровотечений. Фиксировались случаи, когда употребление корицы вместе с антикоагулянтами приводило к таким осложнениям.
Также есть вероятность взаимодействия корицы с другими лекарствами – обезболивающими, антидепрессантами, противоопухолевыми средствами и препаратами для снижения сахара в крови. И в то же время, небольшое количество корицы в десерте вряд ли нанесет вред.
Куркума
Куркума – еще одна популярная пряность со многими полезными свойствами, однако она также требует осторожности при употреблении. Ее основной компонент, куркумин, имеет сильное антиоксидантное и противовоспалительное действие.
Есть данные, что куркумин может влиять на метаболизм определенных лекарств, влияя на работу ферментов печени. Это означает, что куркума может вступать в нежелательные реакции с антидепрессантами, гипотензивными средствами, химиопрепаратами и отдельными антибиотиками.
Кроме этого, куркума имеет свойство разжижать кровь, что усиливает действие антикоагулянтов, таких как варфарин или аспирин. Исследования на животных показали: куркума способствует снижению уровня сахара, а следовательно, может усилить эффект противодиабетических средств, включая инсулин.
Также доказано, что куркума снижает артериальное давление, а при одновременном употреблении с лекарствами против гипертонии может вызвать слишком низкое давление. Как правило, такие эффекты наблюдаются при употреблении больших количеств специи.
Имбирь
Имбирь широко известен как природное средство против тошноты и воспаления. Однако его активные вещества, в частности гингерол, могут изменять то, как организм усваивает лекарства.
Имбирь также способен препятствовать образованию тромбов, поэтому сочетание этой приправы с антикоагулянтами повышает риск кровотечений. Есть предположение, что имбирь может снижать уровень глюкозы, однако нужны дополнительные исследования по его взаимодействию с препаратами от диабета.
В то же время для большинства людей употребление имбиря в обычных кулинарных количествах считается безопасным.
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