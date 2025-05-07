Нашли новый метод лечения стойкого ПТСР

Использование имплантированного в шею устройства для электрической стимуляции блуждающего нерва помогло избавиться от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у пациентов, для которых традиционные методы терапии оказались неэффективными.

Этот метод совмещали с терапией длительного воздействия, которая заключается в безопасной конфронтации с травмирующими воспоминаниями. Поскольку такая терапия часто не дает полного выздоровления, а медикаментозное лечение редко приносит существенное облегчение, электрическая стимуляция может стать ценным дополнением к имеющимся подходам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Brain Stimulation.

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Новый способ лечения ПТСР

Медики исходили из того, что стимуляция блуждающего нерва активизирует нейропластичность – способность мозга формировать новые нейронные связи, что способствует преодолению страха, связанного с травматическими событиями.

Такой механизм также наблюдается во время стандартной терапии длительного воздействия, но обычно не столь выражено: пациенты лишь частично избавляются от симптомов. По этой причине исследователи инициировали первый этап испытания электростимуляции, чтобы выяснить, сможет ли она привести к полному исчезновению симптомов ПТСР.

В исследовании приняли участие 9 добровольцев с диагнозом ПТСР, которым во время сеансов терапии имплантировали устройство для безопасной электростимуляции блуждающего нерва.

После 12 процедур все участники, которые ранее не испытывали значительного улучшения от других видов лечения, больше не соответствовали критериям диагноза ПТСР. Улучшение сохранялось не менее полугода после завершения терапии, в течение которого пациенты проходили регулярные обследования на предмет остаточных проявлений расстройства.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) относится к тревожным расстройствам, возникающим вследствие пережитого травмирующего события. Люди, столкнувшиеся с ПТСР, продолжают испытывать сильную тревогу и эмоциональные переживания, связанные с прошлой травмой, даже спустя длительное время после события.

Они могут неоднократно возвращаться к этим воспоминаниям в виде навязчивых мыслей или ночных кошмаров. Довольно часто люди с ПТСР избегают мест, людей или обстоятельств, которые напоминают им о травме, и могут реагировать резко и негативно на неожиданные раздражители, такие как громкие звуки или внезапные прикосновения.

Посттравматическое стрессовое расстройство может возникнуть у любого, кто стал свидетелем или участником события, что представляла угрозу для жизни, тяжелой физической травмы или подвергся сексуальному насилию.