Что делать, когда нет времени болеть простудой, гриппом или коронавирусом: советы эпидемиолога

Если думать прагматично, то любая болезнь приносит убытки – ухудшение здоровья, потеря времени, прибыли, средств на лечение. Поэтому, чтобы не терять этот драгоценный ресурс, нужно позаботиться о том, чтобы не заболеть.

Как руководителю позаботиться о коллегах, чтобы в коллективе было меньше больных простудой, грипп или COVID, особенно в холодное время года, 24 Каналу рассказала врач-эпидемиолог Медицинского центра Святой Параскевы и эксперт Департамента здравоохранения ЛОГА, Оксана Пушкарева.

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Вакцинация

Самой эффективной защитой от инфекций, особенно вирусных, которые можно профилактировать, является вакцинация. Грипп – это та инфекция, от которой нужно однократно вакцинироваться ежегодно в течение всего холодного периода, когда вирус активно распространяется среди людей. Вакцина не защитит от самого заболевания, она защищает от его тяжелого течения и осложнений, поскольку основной опасностью, которую несет грипп, являются его последствия.

Вирус гриппа – давно изучен, у него есть много подтипов, и ученые постоянно работают над тем, чтобы спрогнозировать, какой из этих подтипов будет циркулировать в следующем сезоне. Для этого существуют специальные медицинские центры, и в Украине тоже, которые собирают данные относительно вируса и проводят необходимые исследования.

Оксана Пушкарева "Далее на основе собранных со всего мира результатов ВОЗ рекомендует производителям вакцины изготовить эффективные для защиты в следующий эпидсезон типы вакцины. Так изготавливается вакцина под каждый сезон".

Среди всех вирусных инфекций именно грипп или COVID-19 являются самыми тяжелыми по своим осложнениям, поэтому нуждаются в профилактике путем вакцинации. Особенно ответственно к вакцинации должны относиться те, кто имеет больше всего рисков.

Это – дети из-за пребывания в коллективе, лица, которые часто бывают в публичных местах, а особенно – люди с определенными хроническими заболеваниями, которые могут иметь осложнения из-за дополнительной нагрузки на здоровье. В конце концов, чем больше в обществе будет вакцинированных, тем меньше вирус будет распространяться, и тем меньше людей будет болеть.

Медицинская маска

Если же кто-то из коллег таки заболел, самым правильным решением будет дистанцировать его от других во избежание распространения инфекции. Конечно, больному стоит прежде всего обратиться к врачу и лечиться дома, в исключительных случаях, когда таки надо по каким-то причинам обязательно прийти в коллектив, следует позаботиться о том, чтобы он не навредил другим.

Временной и краткосрочной защитой других людей от заболевшего коллеги является обычная медицинская маска, созданная из специального сертифицированного материала. Ее следует носить больному до увлажнения и сразу утилизировать. Если вы одели, сняли, положили маску в карман, повесили на руку, а потом снова одели, весь ее эффект теряется, инфекция из маски распространяется по всем поверхностям, которых касается.

Оксана Пушкарева "Не стоит тратиться на красивые неэффективные тканевые маски и дорогие респираторы, последние предназначены для медиков, должны идеально прилегать к лицу и использоваться только после прохождения нескольких фит-тестов".

К примеру, врач-инфекционист не может носить усы и бороду именно по той причине, что респиратор тогда не будет крепко прилегать к его лицу. Маска также эффективна при уходе за больным дома для минимизации попадания инфекции на здоровую слизистую.

Антисептики

Относительно полезным является использование в повседневной жизни антисептиков, их роль является медицинской, они уместны при условии, когда нет доступа к воде и мылу.

Людям, которые не вовлечены в предоставление медицинских услуг, лучше просто регулярно мыть руки мылом перед употреблением пищи, после посещения туалета, после контакта с больными, пользования общественным транспортом, посещения мест с большим скоплением людей. Важно также соблюдать гигиену чихания и кашля в локоть, а не прикрываться ладонью, избегать лишних касаний лица.

Проветривание помещений

Оксана Пушкарева "Малоэффективными и даже опасными для офиса будут бактерицидные кварцевые лампы. Они предназначены для медицинских учреждений, должны включаться при отсутствии людей и при открытом окне для циркуляции воздуха. Для обычного офисного помещения достаточным будут проветривание или вентиляция и влажная уборка".

Прислушиваясь к эксперту, можем сделать вывод, что для защиты коллектива от гриппа, ковида и других ОРВИ, нужно:

поощрять команду к вакцинации; использовать антисептик только при условии отсутствия доступа к воде и мылу; пользоваться маской, но не дольше трех – четырех часов; соблюдать этикет кашля – закрывать лицо локтем, а не ладонью; заботиться о регулярном проветривании и влажной уборке помещения.

Такие простые привычки помогут уберечь команду от сезонных заболеваний, а также сэкономят время и средства владельца бизнеса.