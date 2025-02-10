Сотрясение мозга: как распознать и лечить

Сотрясение мозга относится к разновидностям черепно-мозговых травм, при которых мозг ударяется о стенки черепа, что временно нарушает его функционирование. Обычно последствия такой травмы кратковременны и проявляются в виде головной боли, трудностей с концентрацией, ухудшения памяти, нарушений сна и настроения.

Причиной сотрясения может стать как прямая, так и косвенная травма головы. Прямые повреждения часто возникают при падениях, ударах в голову или несчастных случаях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Косвенное воздействие на мозг возможно при сильном сотрясении тела, например, в случае синдрома детского сотрясения, который может возникнуть, если ребенок подвергается резким встряхиваниям.

Факторы риска возникновения сотрясения мозга

занятия контактными видами спорта, такими как хоккей, бокс или футбол, особенно без защитного снаряжения;

деятельность, связанная с риском падений, особенно для детей и пожилых людей;

дорожно-транспортные происшествия;

ситуации, связанные с физическим насилием.

Кроме того, люди, которые уже ранее перенесли сотрясение мозга, находятся в группе повышенного риска повторных случаев.

Симптомы сотрясения мозга

Одним из наиболее распространенных признаков сотрясения мозга является кратковременная потеря памяти, при которой человек не может вспомнить обстоятельства до или после травмы. Среди других симптомов выделяют:

замедленные реакции, спутанность сознания;

головные боли;

двоение или размытость зрения;

головокружение и нарушение равновесия;

тошнота или рвота;

звон в ушах;

трудности с концентрацией и засыпанием.

У детей распознать сотрясение сложнее, поскольку они не всегда могут четко объяснить свое состояние. Возможные признаки у ребенка:

ошеломленный вид;

вялость, быстрая утомляемость;

капризность, частый плач частый плач;

потеря равновесия при движении;

изменения в питании или режиме сна;

потеря интереса к любимым занятиям;

рвота.

В некоторых случаях пациент может жаловаться на головные боли или головокружение, сохраняющиеся несколько дней или недель. Редко признаки сотрясения сохраняются более трех месяцев – это состояние называют постконтузионным синдромом.

Тяжелым осложнением, хотя и встречается крайне редко, является синдром второго удара, при котором повторная травма головы до полного исчезновения симптомов первой может привести к отеку мозга и даже смерти.

Диагностика сотрясения мозга

Обычно диагноз "сотрясение мозга" врач устанавливает на основе жалоб пациента. Иногда требуется проведение дополнительных обследований, таких как:

неврологическое тестирование, включающее проверку зрения, слуха, равновесия равновесия, координации движений и рефлексов;

когнитивные тесты на память и способность концентрироваться;

методы визуализации, такие как КТ и МРТ.

КТ и МРТ, однако, не применяются рутинно, поскольку повреждения при сотрясении чаще всего происходят на микроскопическом уровне, что трудно зафиксировать на снимках. Эти исследования назначаются только в случаях сильной головной боли, повторной рвоты, судорог или ухудшения состояния пациента, чтобы исключить возможность кровоизлияния или отека мозга.

Лечение сотрясения мозга

Главный метод лечения сотрясения мозга – это обеспечение покоя как для тела, так и для мозга. В первые несколько дней после травмы важно избегать любой активности, требующей концентрации, например, чтения, просмотра фильмов или видеоигр. Также следует минимизировать физическую нагрузку, поскольку она может усилить симптомы.

Постепенно можно увеличивать уровень повседневной активности, но важно следить за тем, чтобы она не вызывала возвращения симптомов.

Облегчение боли. Для снятия головной боли рекомендуется использовать парацетамол. Однако прием таких препаратов, как ибупрофен или аспирин, нежелателен, поскольку они могут увеличить риск кровотечения.