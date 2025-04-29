Детали исследования

Выводы исследования опубликованы в Advances in Nutrition, передает 24 Канал. Ученые из Университета Торонто проанализировали 40 рандомизированных исследований, в которых принимали участие более 3200 женщин в постменопаузе.

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Они оценили четыре ключевых показателя, сигнализирующих о действии эстрогена, и не обнаружили никакого гормонального эффекта после употребления сои – независимо от формы: капсулы, напиток или пища.

Соя – поддержка для сердца и не только

Соевые продукты имеют доказательную пользу для сердечно-сосудистой системы, что критически важно для женщин в постменопаузе – когда риск инфарктов и инсультов растет, а симптомы часто остаются незамеченными.

Особую роль играют изофлавоны – вещества, похожие на эстрогены по структуре, но не вызывают сбоев в гормональном балансе. Более того: они могут снижать риск гормонозависимых онкозаболеваний (рак груди, эндометрия), улучшать состояние костей, уменьшать приливы и поддерживать когнитивное здоровье.

А мифы откуда

Большинство страхов происходят из исследований на животных, у которых изофлавоны вызывали рост опухолей. Но метаболизм грызунов и людей кардинально разный – клинические исследования на людях эти опасения не подтвердили.

Несмотря на это, лишь 3 – 4% жителей Северной Америки ежедневно употребляют сою, что свидетельствует о низком уровне осведомленности и сильных стереотипах.

Протеин будущего

Соя – не только о здоровье. В условиях, когда мир все больше делает ставку на растительные источники белка, она становится одним из самых экологичных и доступных вариантов.

Цельные соевые продукты содержат множество биоактивных веществ, которые не просто безопасны, но и полезны для снижения холестерина и профилактики болезней.