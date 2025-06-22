Хронический стресс и жир на животе: как снизить уровень кортизола естественным путем

Для того, чтобы эффективно похудеть, бывает недостаточно только придерживаться диеты. Иногда иметь желанную фигуру мешают сопутствующие факторы, такие как хронический стресс и высокий уровень кортизола.

Дело в том, что они могут вызвать не только эмоциональное истощение, но и накопление висцерального жира. Так, по словам врача Мохита Шармы, "триггерными" факторами лишнего веса является постоянное психоэмоциональное напряжение, неправильное питание с большим количеством сахара, трансжиров и обработанных продуктов. И конечно, – малоподвижный образ жизни и недостаток сна, передает 24 Канал.

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Как снизить кортизол

Все это нарушает гормональный баланс, способствует перееданию и уменьшению мышечной массы. Чтобы снизить уровень кортизола, диетологи советуют не искать универсальных решений, а действовать постепенно и с учетом индивидуальных особенностей организма. В частности, могут помочь:

Полный отказ от кофеина – уменьшает стимуляцию надпочечников.

Налаженный, качественный сон – один из ключевых регуляторов гормонального фона.

Использование холодовых практик – ледяной душ, ванны или даже умывание холодной водой способствуют адаптации нервной системы.

Прием антистрессовых добавок – ашваганда, магний и омега-3 могут помочь снизить уровень стресса.

Однако, как замечает диетолог, важно помнить, что каждый организм уникален, в частности из-за состава кишечной микрофлоры. "То, что работает для одного, может не дать результата для другого. Самый эффективный подход – индивидуальный", – отметил специалист.

Собственный пример

Диетолог Нупуур Патил в своем блоге поделилась, что на собственном опыте убедилась, что кортизол влияет на процесс снижения веса. Она объяснила, что кортизол вмешивается в работу множества гормонов - от мелатонина и гормонов щитовидной железы до лептина и грелина, отвечающих за голод и насыщение, а также глюкозы, инсулина и даже пролактина.

И, поскольку все эти гормоны важны для обмена веществ и распределения жира в организме, налаживание их баланса действительно может помочь в процессе похудения.