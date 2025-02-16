Опровергли миф о пользе яиц – сколько их можно есть в неделю

Долгое время считалось, что потребление яиц негативно влияет на уровень холестерина и здоровье сердца. Однако новое многолетнее исследование доказало обратное: яйца не являются вредными и могут быть частью здорового рациона.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в научном журнале Nutrients, информирует 24 Канал.

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Как проводили исследование

Ученые проанализировали данные 6,3 тысяч участников исследования здорового старения Ранчо Бернардо, которое длилось почти 50 лет и сосредотачивалось на влиянии питания на сердечно-сосудистые заболевания, диабет, когнитивные нарушения и здоровье костей.

Еще в 1972–1974 годах участников опрашивали о количестве яиц в их рационе. Дополнительные опросы проводили в 1988–1991 и 1992–1996 годах, а в 2021-м исследователи снова связались с теми, кто остался в живых.

Как менялись рекомендации по яйцам

В 1968 году Американская ассоциация сердца впервые посоветовала ограничить потребление яиц из-за их высокого содержания холестерина. Считалось, что пищевой холестерин повышает его уровень в крови, что может увеличивать риск сердечных заболеваний.

Однако впоследствии многочисленные исследования опровергли эту теорию, и уже в 2015 году от ограничений отказались. Несмотря на это, данные 2021 года показали, что 22,1% опрошенных все еще избегают яиц, считая их вредными.

"Многие до сих пор ограничивают яйца из-за устаревших диетических рекомендаций или по совету врача. Однако современная наука подтверждает: умеренное потребление яиц не вредит здоровью", – отмечает Криц-Силверстайн.

Сколько яиц можно есть без вреда Кардиолог Ю-Минг Ни из Института сердца и сосудов Memorial Care (Калифорния, США) советует не превышать норму в 7 яиц в неделю.

Одно яйцо содержит около 70% суточной нормы холестерина, поэтому важно не злоупотреблять. В то же время яичный белок не содержит холестерина, поэтому его можно употреблять без ограничений,

– объясняет врач.

Таким образом, современные научные данные подтверждают: умеренное потребление яиц безопасное, а ранее установленные ограничения уже не актуальны.