Синдром Туретта: современные подходы к диагностике и лечению

Синдром Туретта (СТ) - это сложное неврологическое заболевание, проявляющееся множественными двигательными и звуковыми тиками. Чаще всего первые признаки появляются в детском возрасте, причем мальчики сталкиваются с этим синдромом значительно чаще, чем девочки.

Главная особенность тиков – их временное подавление с помощью усилия воли, особенно в неловких или общественных ситуациях. Однако такое сдерживание требует больших эмоциональных затрат: внутреннее напряжение растет, а после "освобождения" тика он может проявиться еще сильнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Tourette Association of America.

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Нередко перед тиком возникают дискомфортные ощущения – так называемые предвестники, исчезающие только после осуществления самого тика. Тики, как правило, усиливаются в моменты стресса или усталости, тогда как развлечения или увлекательные занятия – чтение, любимое хобби, игры – способны заметно ослабить их проявления.

Всегда ли тики – это Синдром Туретта

Стоит помнить: наличие тиков не означает автоматически диагноз "Синдром Туретта". Для установления диагноза необходимы как минимум несколько двигательных тиков и хотя бы один вокальный тик, сохраняющиеся не менее года. Тики встречаются гораздо чаще, чем сам синдром.

Часто Синдром Туретта сопровождается другими психическими особенностями, такими как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), обсессивно-компульсивное расстройство, тревожность или депрессия. В ряде случаев именно эти сопутствующие состояния имеют на жизнь человека большее влияние, чем сами тики.

Как протекает болезнь

Для СТ характерны волнообразные периоды обострений и ремиссий. Тики могут меняться по силе, частоте и локализации – от едва заметных до очень выраженных, иногда даже травматических. Чаще всего к 20 годам симптомы исчезают, однако у некоторых людей тики остаются.

Диагностикой и лечением Синдрома Туретта занимаются неврологи и психиатры. Диагноз ставится на основании характерных симптомов в соответствии с международными стандартами (МКБ-10/11, DSM-5). Инструментальных методов для точного подтверждения СТ пока не существует, но врач может назначить дополнительные обследования для исключения других заболеваний.

Нужно ли лечение при синдроме Туретта

Многие случаи тиков проходят самостоятельно. Если же тики мешают повседневной жизни, применяются поведенческие методы коррекции и, при необходимости, медикаментозная поддержка.

При тяжелых, неконтролируемых тиках, особенно если медикаменты не помогают или вызывают нежелательные реакции, может рассматриваться нейрохирургическое лечение – глубокая стимуляция мозга (DBS). Этот метод успешно применяется и при других заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона.

В определенные участки мозга, отвечающие за двигательную активность, с помощью операции внедряют специальные электроды. Система напоминает кардиостимулятор: электроды проводят через небольшие отверстия в черепе, а генератор импульсов размещают под кожей в области ключицы. Стимуляция позволяет подавлять аномальную активность и заметно уменьшать выраженность тиков.

У большинства пациентов после DBS отмечается существенное снижение частоты и силы тиков, улучшается качество жизни, появляется возможность учиться и работать без прежних ограничений. Эффект сохраняется долгие годы, но со временем нужно будет заменить батарею нейростимулятора.

Глубокая стимуляция мозга и другие методы лечения – это поддержка, а не способ полного излечения Синдрома Туретта. Однако при правильном подходе пациенты могут вернуться к полноценной и активной жизни.