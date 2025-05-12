Синдром "оземпичных ног": заметили новый тревожный побочный эффект от лекарств для похудения
- Врачи зафиксировали новый побочный эффект от лекарств для похудения, таких как Ozempic, Wegovy и Zepbound, названный синдромом "оземпичных ног", характеризующийся провисанием кожи и уменьшением жировой прослойки в области стоп.
- Синдром "оземпичных ног" может иметь не только косметические, но и функциональные последствия, такие как боль во время ходьбы и проблемы с движением, из-за потери естественного амортизирования стоп.
- Врачи рекомендуют снижать вес постепенно, пить достаточно жидкости, выбирать удобную обувь и добавлять силовые упражнения к физической активности, чтобы снизить риск возникновения такого синдрома.
- Эффект "оземпичных ног" может наблюдаться после любой стремительной потери веса, поэтому без медицинских показаний не рекомендуется использовать GLP-1-препараты.
На волне нарастающего спроса на средства для снижения веса, такие как Ozempic, Wegovy и Zepbound, врачи начали фиксировать новый побочный эффект – так называемый синдром "оземпичных ног".
Это состояние характеризуется провисанием кожи, уменьшением жировой прослойки в области стоп, а также более выраженной видимостью вен и сухожилий. Детали этого явления раскрыли эксперты журнала Health, передает 24 Кана.
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Синдром "оземпичных ног"
В последнее время в социальных сетях все чаще появляются фотографии знаменитостей, среди которых Шэрон Осборн и Опра Уинфри. Пользователи сети предполагают, что изменения в виде их ног могут быть связаны с использованием GLP-1-агонистов.
Несмотря на то, что сами звезды не подтвердили прием этих препаратов, медики не исключают возможную связь между изменениями внешнего вида и медикаментами.
Как отмечает президент Американской ассоциации клинической эндокринологии доктор Скотт Айзекс, такая проблема возникает у людей, которые быстро теряют значительную массу тела. Из-за этого кожа не успевает адаптироваться, что особенно заметно в местах с минимальным содержанием жира - на стопах, лице, ягодицах и руках.
Не только косметический дискомфорт
Возникновение "оземпичных ног" может иметь не только косметические, но и функциональные последствия. Из-за резкого уменьшения жира под пятками и подошвами стопы теряют естественное амортизирование, что может провоцировать боль при ходьбе, изменение осанки и даже проблемы с движением.
Эндокринолог Карл Надольски подчеркивает, что при появлении таких симптомов стоит обратиться к ортопеду. Чтобы снизить риск, специалисты советуют постепенно снижать вес, пить достаточно жидкости, выбирать удобную обувь и добавлять силовые упражнения к физической активности.
Медики обращают внимание, что "оземпичные ноги" не является уникальным явлением только для GLP-1-препаратов – такой эффект может наблюдаться после любой стремительной потери веса. Однако людям, которые не имеют медицинских показаний, не рекомендуется использовать эти препараты из-за возможных рисков, перевешивающих потенциальную пользу.
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