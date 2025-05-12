Синдром "оземпичных ног": заметили новый тревожный побочный эффект от лекарств для похудения

На волне нарастающего спроса на средства для снижения веса, такие как Ozempic, Wegovy и Zepbound, врачи начали фиксировать новый побочный эффект – так называемый синдром "оземпичных ног".

Это состояние характеризуется провисанием кожи, уменьшением жировой прослойки в области стоп, а также более выраженной видимостью вен и сухожилий. Детали этого явления раскрыли эксперты журнала Health, передает 24 Кана.

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Синдром "оземпичных ног"

В последнее время в социальных сетях все чаще появляются фотографии знаменитостей, среди которых Шэрон Осборн и Опра Уинфри. Пользователи сети предполагают, что изменения в виде их ног могут быть связаны с использованием GLP-1-агонистов.

Несмотря на то, что сами звезды не подтвердили прием этих препаратов, медики не исключают возможную связь между изменениями внешнего вида и медикаментами.

Как отмечает президент Американской ассоциации клинической эндокринологии доктор Скотт Айзекс, такая проблема возникает у людей, которые быстро теряют значительную массу тела. Из-за этого кожа не успевает адаптироваться, что особенно заметно в местах с минимальным содержанием жира - на стопах, лице, ягодицах и руках.

Не только косметический дискомфорт

Возникновение "оземпичных ног" может иметь не только косметические, но и функциональные последствия. Из-за резкого уменьшения жира под пятками и подошвами стопы теряют естественное амортизирование, что может провоцировать боль при ходьбе, изменение осанки и даже проблемы с движением.

Эндокринолог Карл Надольски подчеркивает, что при появлении таких симптомов стоит обратиться к ортопеду. Чтобы снизить риск, специалисты советуют постепенно снижать вес, пить достаточно жидкости, выбирать удобную обувь и добавлять силовые упражнения к физической активности.

Медики обращают внимание, что "оземпичные ноги" не является уникальным явлением только для GLP-1-препаратов – такой эффект может наблюдаться после любой стремительной потери веса. Однако людям, которые не имеют медицинских показаний, не рекомендуется использовать эти препараты из-за возможных рисков, перевешивающих потенциальную пользу.