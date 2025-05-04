Два овоща для контроля сахара – как их правильно добавлять в рацион

Шпинат и брокколи – это не только вкусные, но и полезные овощи, которые могут способствовать контролю уровня глюкозы в крови.

Преимущества шпината и брокколи

Шпинат, брокколи и другие некрахмалистые овощи могут быть эффективными в поддержании нормального уровня сахара в крови. Включение их в ежедневный рацион, особенно в сыром виде и перед употреблением углеводов, может способствовать лучшему контролю гликемии и общему здоровью, информирует 24 Канал со ссылкой на данные исследований.

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Шпинат: богат магнием и клетчаткой

Шпинат содержит много магния, который может снижать риск развития диабета 2 типа. Также он богат клетчаткой, что способствует более медленному усвоению углеводов и стабилизирует уровень сахара в крови.

Брокколи: источник сульфорафана

Брокколи содержит сульфорафан – соединение, которое может снижать уровень глюкозы в крови и улучшать чувствительность к инсулину.

Брокколи поможет контролировать уровень сахара в крови / Фото Unsplash

Другие овощи, поддерживающие нормальный уровень сахара

Кроме шпината и брокколи, другие овощи также могут быть полезными:

Капуста – богата витамином C и клетчаткой, что помогает замедлить пищеварение и предотвратить резкие скачки сахара.

Огурцы – имеют высокое содержание воды и низкое содержание углеводов, что способствует гидратации и контролю аппетита.

Цветная капуста – низкоуглеводный овощ, который можно использовать как заменитель риса или картофеля.

Рекомендации по употреблению

Лучше выбирать сырые овощи. Дело в том, что употребление овощей в сыром виде сохраняет больше питательных веществ.

А еще стоит учитывать порядок употребления продуктов. Так, потребление овощей перед углеводами может уменьшить послеобеденные скачки глюкозы.

Еще один важный фактор – регулярность. Стоит добавлять овощи в каждый прием пищи для стабильного контроля уровня сахара.