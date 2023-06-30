Пища для мозга: почему нам всем нужны омега-3
- Омега-3 жирные кислоты замедляют возрастные изменения мозга, снижают хроническое воспаление и уровень окислительного стресса, защищая клетки мозга.
- Лучший источник омега-3 – жирная рыба, но для тех, кто не ест рыбу, доступны добавки, такие как рыбий жир или масло водорослей.
Чем старше мы становимся, тем чаще сталкиваемся с вопросами памяти, концентрации и когнитивного здоровья. Если вы замечали, как ваши родители или бабушка с дедушкой стали забывать привычные вещи, или сами хотите поддерживать остроту ума, самое время обратить внимание на жирные кислоты омега-3.
Омега-3 и работа мозга
Исследования показывают: более 60% людей после 70 лет имеют признаки когнитивного спада. Но хорошая новость в том, что даже во взрослом возрасте можно поддержать работу мозга – и омега-3 играют в этом ключевую роль, передает 24 Канал.
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Эти кислоты:
- замедляют возрастные изменения мозга
- уменьшают хроническое воспаление, что связано с риском развития деменции и болезни Альцгеймера
- снижают уровень окислительного стресса, защищая клетки мозга
Что такое омега-3 – и почему они важны
Омега-3 – это группа незаменимых жирных кислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно. Самые важные из них: АЛК (альфа-линоленовая кислота) – содержится в семенах чиа, льна, грецких орехах; ЭПК и ДГК (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты) – встречаются в морепродуктах, в частности в лососе, рыбьем жире и масле криля.
Справочно. ДГК особенно важна – ее недостаток может ускорять старение мозга и ослаблять память. В то же время даже небольшое увеличение ее потребления связано с лучшими результатами в тестах на память и концентрацию.
Где взять омега-3
- Жирная рыба – лучший источник. Диетологи советуют есть лосося, скумбрию или сардины хотя бы дважды в неделю. Но статистика неутешительна: более 90% людей не придерживаются этой рекомендации.
- Добавки – отличный вариант, если рыбы в рационе не хватает:
- Рыбий жир – классика для тех, кто ест продукты животного происхождения
- Масло водорослей – веганская альтернатива с теми же активными формами ЭПК и ДГК
Сколько нужно
Для общего здоровья достаточно 250 миллиграммов ЭПК и ДГК в день – рекомендовано Американской кардиологической ассоциацией
В то же время для людей, которые не едят рыбу, советуют – 1,1–1,6 граммов АЛК в день (из растительных источников)
Важно! Даже несколько порций жирной рыбы в неделю или качественная добавка могут стать хорошей инвестицией в здоровье мозга – и ясность ума на долгие годы.
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