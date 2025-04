Долгожительница отпраздновала 109-летие

Женщина поделилась простыми вещами, которые, по ее мнению, помогли ей прожить долгую и счастливую жизнь, пишет издание Need To Know, информирует 24 Канал.

В праздновании 9 апреля приняли участие ее внуки Марилена, Чезаре и Фиорелло, а персонал заведения подготовил для юбилярши особый торт.

Персонал подготовил торт в подарок для Марии / Фото Jam Press

Три секрета долголетия

Секретами своего долголетия Мария назвала апельсиновый сок, кусочек шоколада – и теплые, любящие отношения. Она убеждена, что именно эти ежедневные мелочи сделали ее жизнь радостной, а сердце – сильным.

"Внуки часто приносят мне шоколад. И я верю, что это не только вкусно, но и полезно для души", - улыбается Мария. Она также отметила роль любви со стороны персонала дома престарелых, который окружает ее заботой и поддержкой.

Женщина родилась в Первую Мировую

Женщина родилась в 1915 году в городке Трепуцци, во время Первой мировой войны. В детстве она потеряла связь с биологической семьей, но была усыновлена семьей, которая подарила ей любовь и поддержку. Именно эта любовь, по ее словам, осталась с ней на всю жизнь.

Мария с теплотой вспоминает друзей и моменты из прошлого, которые до сих пор греют ее сердце. Ее история – это напоминание о силе простых радостей, о важности заботы и о том, что счастье может скрываться в чашке сока, кусочке шоколада и взгляде родного человека.