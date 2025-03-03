Прорыв в лечении диабета: разработали новую революционную терапию

Американские ученые достигли значительного прорыва в лечении диабета первого типа. Они предложили инновационную терапию, основанную на трансплантации островков поджелудочной железы с добавлением клеток, способных формировать кровеносные сосуды. Этот подход позволил полностью вылечить подопытных мышей от диабета.

Островки поджелудочной железы, также известные как островки Лангерганса – уникальные ткани, которые вырабатывают инсулин в ответ на повышение уровня глюкозы в крови. Они играют ключевую роль в лечении и профилактике всех типов диабета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Advances.

Также на тему Скрининг на диабет: какие анализы сдавать и кому это нужно

Островки Лангерганса

Однако при диабете первого типа, которым страдают миллионы людей в мире, иммунная система разрушает клетки этих островков, что делает организм неспособным самостоятельно регулировать уровень сахара в крови.

Сейчас применяется метод трансплантации этих тканей в вену печени, но он имеет определенные ограничения. Среди них – низкая выживаемость пересаженных клеток, необходимость длительного приема иммунодепрессантов и неконтролируемое распространение островков в тканях.

Более того, через несколько лет такая терапия часто теряет свою эффективность. Современная наука ищет пути для имплантации клеток в более стабильные и контролируемые зоны, например под кожу, чтобы гарантировать их долговременную работу. Однако до сих пор такие попытки не давали значительных результатов.

Новый способ лечения диабета

Ученые из Медицинского центра при Университете Вейл Корнелл (США) смогли решить эти проблемы. Они разработали методику, по которой островки Лангерганса пересаживаются под кожу вместе с модифицированными сосудистыми эндотелиальными клетками (R-VEC). Эти клетки формируют сеть кровеносных сосудов, которые обеспечивают островки кислородом и питательными веществами, значительно повышая их выживаемость.

В ходе исследования с мышами ученые имплантировали человеческие островки Лангерганса под кожу грызунов со слабой иммунной системой. Оказалось, что пересаженные ткани быстро соединяются с кровеносной системой организма, что обеспечивает клетки питательными веществами и кислородом. Это значительно повышает их функциональность и продолжительность жизни.

Особенностью этого подхода стало использование клеток R-VEC, полученных из пупочной вены человека. Эти клетки, в отличие от уязвимых эндотелиальных клеток самих островков, являются более устойчивыми к трансплантации. Кроме того, они были "перепрограммированы" таким образом, чтобы легко адаптироваться к любому типу тканей, в которых оказываются. Ученые отметили, что R-VEC способствуют созданию разветвленной сети сосудов, которая поддерживает жизнеспособность островков.

Удивительная эффективность

Результаты оказались удивительными. У 14 из 20 подопытных мышей с диабетом полностью восстановились нормальная масса тела и уровень глюкозы в крови. Эти показатели оставались в пределах нормы даже через 20 недель после трансплантации – что для модели диабета у мышей указывает на долговременный успех. Мыши, которым трансплантировали островки без добавления R-VEC, не показали таких результатов: их уровень сахара оставался повышенным.

Хотя до клинических испытаний на людях еще далеко, ученые верят, что этот метод в будущем станет революционным шагом в лечении диабета первого типа.