Как собрать мочу у ребенка для анализа: подробная инструкция для родителей

Сдача мочи на анализ - обычная медицинская процедура, но если с подростками все достаточно просто (достаточно объяснить алгоритм действий), то родители малышей и детей дошкольного возраста сталкиваются с настоящим квестом.

С чего начать: подготовка к сбору анализа

Впервые педиатр может назначить анализ мочи уже в двухмесячном возрасте малыша, поэтому важно быть готовыми морально: иногда для успешного сбора понадобится не одна попытка, пишет 24 Канал со ссылкой на BMJ.

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Перед сбором обязательно помойте малыша теплой водой – без использования мыла и других средств. Для новорожденных и детей, которые еще не моются сами, это должен сделать взрослый. Подросткам объясните, как правильно провести гигиену: мальчикам – аккуратно промыть головку полового члена, отодвинув крайнюю плоть (если это возможно), девочкам – тщательно промыть область между половыми губами.

Важно: если пропустить этап гигиены, в контейнер могут попасть посторонние бактерии с кожи, анального отверстия или влагалища. Это часто приводит к ложноположительным результатам на бактерии и лейкоциты.

Как собрать мочу у малышей до года

Используем мочеприемник

Для новорожденных и детей до года прекрасно подходит специальный мочеприемник – мягкий пакетик с клейкой основой. Его аккуратно крепят к коже вокруг половых органов. Однако стоит помнить: если малыш очень активен, мешок может случайно отклеиться и часть мочи прольется.

Лайфхак: можно сделать в подгузнике аккуратное отверстие и надеть его поверх мочеприемника – это поможет надежнее его зафиксировать. Собрав мочу, аккуратно срежьте уголок мешка и перелейте содержимое в стерильный контейнер.

Метод стимуляции мочеиспускания

После подмывания дайте малышу немного полежать без подгузника. Один взрослый держит ребенка: мальчиков удобно поддерживать вертикально ("столбиком"), девочек – в позе "лягушки" (с согнутыми в тазобедренных суставах ногами). Второй взрослый смачивает ватный шарик холодной водой (2 – 4 градусов по Цельсию) и без сильного давления проводит им по коже чуть выше лобка – это помогает "разбудить" мочевой пузырь.

Как только начнется мочеиспускание, быстро подставьте стерильный контейнер (начальную порцию можно пропустить, берите среднюю). По исследованиям, за 5 минут такой процедуры удается собрать анализ примерно у трети малышей в возрасте до года.

Сбор мочи у детей, которые уже ходят на горшок

Для мальчиков

Оптимально – собрать среднюю порцию прямо в контейнер, когда мальчик мочится стоя. Главное – не пропустить нужный момент после подмывания и быстро подставить контейнер.

Для девочек

Контейнер удобно поставить внутрь горшка, чуть ближе к середине. Обычно первая порция (самый сильный напор) пройдет мимо, средняя соберется в контейнер, а остаток пойдет в горшок. Такой способ позволяет получить наиболее "чистый" образец.

Как подготовить образец к транспортировке

Завершив сбор, вытрите контейнер снаружи и плотно закройте крышку. Обязательно подпишите контейнер – лучше всего маркером прямо по боковой поверхности (наклейки и крышки могут перепутаться или потеряться).

Если не удалось отнести анализ в лабораторию в течение двух часов, поставьте контейнер в холодильник (его можно хранить до 8 часов, а лучше всего – доставлять с охлаждающим элементом). Чем быстрее анализ окажется в лаборатории, тем достовернее будут результаты.