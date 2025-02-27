Как сбить температуру без лекарств – эффективные, безопасные методы
Температура – это естественная реакция организма на вирусные или бактериальные инфекции. Однако иногда жаропонижающие препараты могут быть недоступны.
Существует несколько безопасных методов, которые помогут снизить температуру и облегчить состояние, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины ( Минздрав ).
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Если у вас повышенная температура, но нет возможности принять жаропонижающие препараты, попробуйте следующие мероприятия:
- Снимите лишнюю одежду
Многие ошибочно кутаются в теплые одеяла и одевают несколько слоев одежды. Это только увеличивает температуру тела. Снимите лишнее, чтобы дать возможность теплу выходить. Если руки и ноги остаются холодными, их следует согреть с помощью массажа, носков или сухого тепла.
- Создайте комфортный микроклимат в комнате
Температура воздуха в помещении должна быть прохладной, а влажность достаточной. Оптимальная температура– Ночью 18-20°C. Если чувствуете себя нормально, можно открыть дверь для проветривания.
- Пейте много воды
Обезвоживание при лихорадке опасно, поэтому важно употреблять достаточно жидкости. Пейте обычную воду, а не сладкие напитки или компоты, содержащие много сахара.
- Обтирание и компрессы
Для обтирания используйте воду комнатной температуры (ни в коем случае не уксус или водку).
Обтирать тело следует каждые 30 минут, используя полотенце, смоченный в воде. Прохладные компрессы можно прикладывать к затылку и подмышками. Эффективно чередовать компрессы с обтиркой.
- Примите душ комнатной температуры
Теплый или горячий душ только повысит температуру, поэтому вода должна быть не горячей, а комнатной температуры
Когда сбивать температуру
Детям рекомендуется начинать снижать температуру, если она превысила 38 градусов.
Взрослым– если 38, 5 градусов или выше.
Какой эффект считать нормальнымТемпература не обязательно должна упасть до 36, 6 градусов. Если удалось снизить ее на 1– 1, 5 градуса, это уже хороший результат. Если чувствуете сильную слабость, боль, головокружение или есть риск потерять сознание, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
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