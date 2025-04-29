Как рост ребенка влияет на его успеваемость в школе
- Исследование показало, что существует незначительная, но устойчивая связь между ростом детей и их академическими достижениями, в частности в тестах по математике и английскому языку.
- Даже после учета факторов здоровья, условий раннего детства и семейного положения, связь между ростом и результатами тестов оставалась статистически значимой.
- Высокие ученики в среднем показывали лучшие результаты на 0,03–0,04 стандартного отклонения выше в тестах, причем самые высокие 2,5% учеников демонстрировали еще более высокие показатели.
- Авторы исследования отметили, что полностью оценить все аспекты влияния раннего развития и социальных факторов на высоких детей не удалось.
Предыдущие исследования показывают, что люди высокого роста чаще получают более высокие доходы. Американские ученые решили выяснить, не формируются ли предпосылки для этого преимущества еще в школьные годы. Для анализа были использованы данные около полумиллиона школьников из Нью-Йорка.
Согласно одной из гипотез, высокие мужчины и женщины могут быть более уверенными в себе или вызывать более позитивное восприятие. Другая теория предполагает, что высокий рост связан с улучшенными когнитивными способностями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Economics and Human Biology.
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В частности, высокие люди обычно демонстрируют лучшие результаты в тестах на когнитивное развитие по сравнению со своими более низкими сверстниками. Это позволяет предположить, что успехи на рынке труда могут быть обусловлены не только ростом, но и высокими умственными способностями.
Новое исследование успешности детей
Поскольку академическая успеваемость играет ключевую роль в формировании будущего заработка, экономисты провели исследование, чтобы определить, как рост детей влияет на их успехи в учебе.
Для этого были использованы данные Департамента образования Нью-Йорка, содержащие ежегодные результаты тестов учащихся государственных школ, статистику их роста, демографическую информацию и другие сведения. Анализ охватил почти 500 тысяч школьников начальной и средней школы за период с 2010 по 2017 годы.
Высокие дети имеют лучшие баллы
Результаты показали, что существует устойчивая, хотя и незначительная, связь между ростом и академическими достижениями. В среднем более высокие школьники немного лучше справлялись с тестами по математике и английскому языку. Этот эффект наблюдался как у мальчиков, так и у девочек.
Исследование учитывало относительные показатели роста внутри класса по сравнению со сверстниками того же пола и возраста. Оказалось, что дети, рост которых превышал средний показатель на одно стандартное отклонение, получали в тестах результаты на 0,03–0,04 стандартного отклонения выше.
Хотя разница была незначительной, она оказалась статистически значимой. Например, в тестах по английскому языку высокие 2,5% учеников демонстрировали результаты на 0,18 – 0,19 стандартного отклонения выше по сравнению с самыми низкими одноклассниками.
Дополнительно исследователи изучили, не связаны ли выявленные эффекты с состоянием здоровья детей: предполагалось, что высокие школьники могут реже болеть или лучше питаться. Однако даже с учетом таких факторов, как ожирение и посещаемость школы, связь между ростом и оценками сохранялась. Скорректированные данные с учетом семейного положения и условий раннего детства ослабили корреляцию, но она все же оставалась статистически значимой.
Авторы исследования также подчеркнули, что оценить все аспекты влияния раннего развития и социальных факторов на высоких детей полностью не удалось.
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