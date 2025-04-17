Россияне в Херсоне атаковали дроном "скорую", которая оказывала помощь человеку

Около 7:40 17 апреля российские военнослужащие атаковали с помощью дронов бригаду медиков в Днепровском районе города Херсон. В результате пострадали двое медицинских работников.

Об этом проинформировала Херсонская областная военная администрация через Telegram-канал, передает 24 Канал.

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Россияне атаковали скорую

В сообщении указывается, что 65-летний фельдшер получил взрывную травму и осколочные повреждения руки и ноги. У водителя, которому 61 год, обнаружили взрывную травму, травмы головы и таза. Оба пострадавших госпитализированы.

Кроме того, автомобиль медиков получил повреждения, добавили в ОГА. По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители начали досудебное расследование.

Очередное военное преступление России

Нападения на медиков, медицинские учреждения и транспорт являются грубым нарушением международного гуманитарного права (МГП). Это касается в частности Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним, которые регулируют правила ведения войны и защиту гражданского населения.

Также умышленное уничтожение медицинских объектов или нападение на медперсонал может квалифицироваться как военное преступление. Это предусмотрено Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).

Ответственные лица могут быть привлечены к ответственности Международным уголовным судом или специальными трибуналами. Это касается как тех, кто отдает приказы, так и тех, кто непосредственно выполняет нападения.