Биологический возраст органов может предсказать риск болезней на десятилетия вперед
Анализ крови может помочь определить биологический возраст органов и предсказать риски развития болезней даже за десятки лет до их появления.
Биологический возраст vs хронологический
Исследование, опубликовано в The Lancet Digital Health, информирует 24 Канал. В отличие от хронологического возраста, биологический возраст считается более точным показателем состояния здоровья.
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Он определяет, насколько "изношенным" является организм в целом и его отдельные органы. Это зависит не только от лет жизни, но и от генетики, образа жизни и экологических факторов.
Как проводилось исследование
В эксперименте приняли участие более 6 тысяч человек. Ученые из Университетского колледжа Лондона изучили их медицинские записи и проанализировали биологический возраст на основе белков плазмы крови. Повторная оценка здоровья участников проводилась через 20 лет.
Исследователи определяли различия между биологическим и хронологическим возрастом девяти ключевых органов и систем:
- сердца,
- мозга,
- легких,
- печени,
- почек,
- артерий,
- кишечника,
- поджелудочной железы,
- иммунной системы.
Что обнаружили ученые
Ускоренное старение органов оказалось тесно связанным с повышенным риском 30 из 45 исследованных возрастных заболеваний. Например, люди с биологически "старым" сердцем чаще болели сердечно-сосудистыми заболеваниями в будущем.
Также исследование показало, что преждевременное старение одного органа может вызвать проблемы в других частях тела. Например, резкое старение иммунной системы оказалось важным фактором развития деменции, а состояние кишечника – ключевым предиктором болезни Паркинсона.
Новый подход к профилактике. Главный специалист по долголетию и генный инженер Лондонского регенеративного института Себнем Унлуислер отмечает, что анализ крови на биологический возраст органов может стать революционным инструментом в профилактической медицине.
Если врачи смогут определить старение конкретного органа на ранней стадии, они смогут внедрять целенаправленные меры – изменение образа жизни, медикаментозную терапию или даже регенеративные методы – еще до появления первых симптомов болезни,
– объясняет Унлуислер.
Ограничения исследования
Несмотря на значительные открытия, ученые отмечают, что выборка участников была в целом здоровее средней популяции, а частота некоторых заболеваний была относительно низкой. Это могло повлиять на точность выводов по отдельным болезням.
Однако исследование подтверждает: биологический возраст является важным индикатором рисков для здоровья, а его раннее определение может помочь в профилактике и увеличении продолжительности жизни.
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