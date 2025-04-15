"Замечательный" когнитивный тест Трампа: что он проходил и получится ли у вас

Недавно Дональд Трамп заявил, что проходил тест на когнитивные способности. По его словам, он получил самый высокий балл, но его врач Шон Барбабелла, заявил, что президент США прошел Монреальский тест на когнитивную оценку.

24 Канал, разобрался, что это за тест, когда его назначают и о чем свидетельствуют результаты. Маленький спойлер: Трамп снова преувеличивает свои достижения.

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Что сказал Трамп

14 апреля Дональд Трамп заявил, что в рамках медицинского обследования прошел тест на когнитивные способности и получил самый высокий балл. По его словам, один из врачей сказал ему: "Сэр, я никогда не видел, чтобы кто-то получил такой результат".

Они сказали мне: "Хотели бы вы пройти когнитивный тест?" А я спрашиваю: "А Байден проходил?" – Нет. "Кто-то проходил?" – Нет. Очень мало кто вообще проходил эти тесты. Я спрашиваю: "А Обама проходил?" Нет. Так я должен быть единственным, кто его проходит? На самом деле я уже проходил его трижды,

– заявил Трамп.

Интересно, что накануне он говорил, что проходил такой тест в четвертый раз.

Какой тест прошел Дональд Трамп

Из этого потока самолюбования и восхваления трудно понять, о каком именно тесте говорит президент США. К счастью, ясности внес личный врач Трампа Шон Барбабелла. Он заявил, что Трамп прошел Монреальский тест на когнитивную оценку.

И в нем нет ничего особенного, он не определяет гениальность или остроту ума. Более того, этот тест способен пройти любой человек, который не имеет проблем с когнитивными функциями мозга.

Что известно Монреальский тест на когнитивную оценку

Монреальский когнитивный тест (Montreal Cognitive Assessment, MoCA) – это инструмент для скрининга когнитивных функций, разработанный для выявления когнитивных нарушений на ранних стадиях.

Этот тест используется для оценки различных когнитивных функций, таких как память, внимание, ориентация, исполнительные функции, речь и визуально-пространственное восприятие.

Тест охватывает различные аспекты когнитивной деятельности, в частности:

Память: воспроизведение слов после задержки.

Аттенция: повторение цифр, вычитания.

Речь: именования изображений, повторение предложений.

Исполнительные функции: задачи на абстрактное мышление, следование инструкциям.

Ориентация: дата, место нахождения и тому подобное.

Визуально-пространственные навыки: копирование сложных геометрических фигур.

Тест обычно занимает около 10 – 15 минут. Максимальный возможный балл – 30. Балл ниже 26 может свидетельствовать о когнитивных нарушениях, но результаты должны интерпретироваться с учетом возраста, уровня образования и других факторов.

MoCA не является диагностическим инструментом, а лишь методом скрининга, поэтому низкий результат требует дополнительных исследований. Результаты могут быть влиятельными из-за факторов возраста, языковые барьеры или недостаточный уровень образования.

Пример Монреальского теста на когнитивную оценку



Монреальский когнитивный тест: пример | Фото cerebrolysin