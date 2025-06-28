Глаза как зеркало мозга: как ранние изменения зрения могут указывать на риск деменции

Современные научные исследования все чаще доказывают: проблемы с восприятием зрительной информации могут быть первыми сигналами когнитивных нарушений задолго до появления привычных симптомов, таких как провалы в памяти.

В масштабном 12-летнем исследовании в Великобритании ученые наблюдали за более 8 тысяч человек. Оказалось: у тех, кто медленнее реагировал на визуальные сигналы (например, им нужно было больше времени, чтобы заметить фигуру среди движущихся объектов), впоследствии чаще развивалась деменция, пишет 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

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У 537 участников, у которых позже диагностировали это заболевание, первые зрительные нарушения возникли за несколько лет до появления проблем с памятью.

Почему зрение связано с работой мозга

При болезни Альцгеймера амилоидные бляшки сначала поражают именно зрительные зоны мозга, а уже потом – участки, ответственные за память.

Какие зрительные симптомы могут быть тревожным сигналом

Снижение контрастной чувствительности – труднее различать контуры предметов.

Нарушение восприятия цветов – особенно сложно отличать сине-зеленые оттенки.

Проблемы с движениями глаз – возникают трудности с фокусировкой взгляда и игнорированием лишних объектов в поле зрения.

Интересный факт: здоровый человек при знакомстве интуитивно "сканирует" лицо собеседника, переводя взгляд от глаз к носу и рту – это помогает запомнить нового человека. У людей с деменцией этот процесс становится хаотичным, из-за чего лица быстро забываются. Некоторые неврологи замечают такую особенность уже на первой встрече с пациентом.

Есть и хорошие новости: исследователи заметили, что регулярное чтение и просмотр телевизора (когда глаза постоянно двигаются) способствуют поддержанию активности мозга и, возможно, уменьшают риск деменции. В частности, быстрые движения глаз (примерно дважды в секунду) улучшают способность вспоминать личные события – особенно у правшей. А высокий уровень образования формирует своеобразный "резерв мозга", который также защищает от когнитивного спада.

Специалисты надеются, что в будущем появятся простые тесты на основе анализа зрительных реакций – это поможет диагностировать деменцию на самых ранних этапах. А пока врачи советуют тренировать зрительное внимание с помощью чтения, разгадывания головоломок и других занятий, требующих активных движений глаз.