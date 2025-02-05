Среди людей, которые не курят, увеличивается количество больных раком легких: в чем причина

Рак легких становится все более серьезной проблемой для людей, которые никогда не курили. Основной причиной этого является воздействие грязного воздуха.

По статистике, до 70% случаев аденокарциномы – распространенной разновидности рака легких – вызваны именно этим фактором. Такие выводы сделаны в исследовании, которое было опубликовано в медицинском журнале Lancet Respiratory Medicine, сообщает 24 Канал.

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Количество больных раком легких среди некурящих растет

Среди людей, которые никогда не курили, рак легких обычно обнаруживается в форме аденокарциномы. Это подтип заболевания, который стал наиболее распространенным как среди мужчин, так и среди женщин в глобальном масштабе. Ученые указывают, что в 2022 году примерно 200 тысяч случаев этой формы рака можно было связать с загрязнением воздуха.

Эта разновидность онкологического заболевания наиболее распространен в странах Восточной Азии, частности в Китае.

Уменьшение количества курильщиков, которое наблюдается в таких странах, как Великобритания и США, приводит к увеличению процента случаев рака легких среди людей, которые никогда не курили,

– подчеркнул доктор Фредди Брей.

Грязный воздух все чаще вызывает рак легких

Исследователи продолжают находить новые доказательства, подтверждающие связь между грязным воздухом и риском развития аденокарциномы. По данным исследований, аденокарцинома составляет до 70% всех случаев рака легких среди тех, кто не курил.

В течение последних четырех десятилетий в большинстве стран распространенность рака легких среди мужчин уменьшается, но среди женщин, наоборот, показатели растут. В 2022 году эта болезнь поразила 2,5 миллиона людей, из которых 1,6 миллиона – мужчины, а около 900 тысяч – женщины.

Ученые обращают внимание на то, что изменения в технологиях производства сигарет, поведение курильщиков и рост уровня загрязнения атмосферы значительно влияют на распределение заболеваемости по подтипам рака.

"Это исследование позволяет лучше понять, как меняются факторы риска и само заболевание. Эти выводы помогут разработать эффективные стратегии профилактики, такие как снижение распространенности курения и борьба с загрязнением воздуха", – отметил доктор Брей.

Специалисты также призывают женщин тщательно следить за симптомами рака легких и уделять этому не меньше внимания, чем проверкам на рак молочной железы.