Питание влияет на память: от какой еды лучше отказаться

В Сиднейском университете провели исследование, посвященное влиянию рациона, богатого сахаром и жирами, на когнитивные способности. Оно подтверждает негативное влияние нездоровой пищи на работу мозга.

Впервые, по словам исследователей, они проанализировали, как высокожировая и высокоуглеводная диета (HFHS) влияет на навыки пространственного ориентирования, сообщает 24 Канал со ссылкой International Journal of Obesity.

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Новое исследование влияния питания на память

Эта способность предполагает запоминание и воспроизведение маршрутов, что напрямую связано с состоянием гиппокампа – области мозга, которая отвечает за память и ориентацию в пространстве. В эксперименте приняли участие 55 студентов в возрасте от 18 до 38 лет. Участники заполнили анкеты о своих пищевых привычках, прошли взвешивание и выполнили тест на рабочую память.

Основной частью исследования стало прохождение виртуального лабиринта, где участники шесть раз пытались найти сундук с сокровищами. На маршруте им встречались ориентиры, которые помогали запомнить путь. Начальная точка и место сундука оставались неизменными.

Если участник находил сундук за четыре минуты, его переводили к следующей попытке. В противном случае его телепортировали к сундуку и давали десять секунд, чтобы запомнить его местонахождение.

Питание влияет на память

На седьмом этапе сундук убрали, и участников попросили указать его последнее место по памяти. Те, чей рацион содержал меньше жиров и сахаров, показали гораздо более точные результаты по сравнению с теми, кто регулярно употребляет эти продукты.

Мы учли показатели рабочей памяти и индекс массы тела, которые измерялись отдельно, и обнаружили, что потребление сахара и жиров участниками определенно предсказывало их успех в финальном тесте,

– рассказал Доминик Тран с факультета психологии Сиднейского университета, который возглавлял исследование.

Ученый уточнил, что негативное влияние диет HFHS связано прежде всего с воздействием на гиппокамп, а не на весь мозг в целом.

Тран отметил, что эту ситуацию можно исправить. "Хорошая новость заключается в том, что изменения в питании могут улучшить состояние гиппокампа. Это, свою очередь, положительно повлияет на нашу способность ориентироваться в пространстве, например, во время изучения нового города или запоминания маршрута домой", – подчеркнул он.

Результаты исследования подчеркивают важность правильного питания для поддержания здоровья мозга.