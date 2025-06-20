Одна привычка больше всего повышает риск деменции

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона представила результаты одного из самых масштабных исследований старения мозга, когда-либо проводившихся в Европе. Работа охватила более 32 тысяч человек в возрасте от 50 лет из 14 европейских стран, у которых в начале исследования не было признаков деменции.

В течение 15 лет участники регулярно проходили тесты, оценивали память и скорость речи, что позволило получить одну из самых детализированных картин возрастных изменений когнитивных функций, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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Курение – основной фактор риска деменции

В центре внимания было влияние четырех факторов образа жизни: курение, физической активности, общения с близкими и употребления алкоголя. Для чистоты эксперимента исследователи также выделили группу людей, которые придерживались здоровых привычек по всем этим направлениям.

Результаты оказались довольно тревожными для курильщиков. Анализ показал, что у тех, кто не отказался от этой вредной привычки, память и речевые навыки снижались на 85% быстрее за десять лет по сравнению со сверстниками, которые не курят.

Хотя наше исследование носит наблюдательный характер и не может на 100% доказать причинно-следственную связь, полученные данные однозначно указывают: курение, вероятно, является главным "ускорителем" старения мозга,

– комментирует ведущий автор работы, доктор Микаэла Блумберг.

Почему так происходит

Ученые объясняют: токсины, содержащиеся в табачном дыме, повреждают мельчайшие сосуды мозга, утолщают их стенки и затрудняют поступление кислорода. Кроме того, эти вещества вызывают хроническое воспаление, делая нервные клетки беззащитными перед разрушением. Все это приводит к ускоренной атрофии тех зон мозга, которые отвечают за память и речь.

Конечно, спорт, отказ от алкоголя и теплое общение с близкими улучшают общее состояние здоровья и могут частично смягчить вредные последствия курения. Однако даже самый активный образ жизни не в состоянии полностью нейтрализовать разрушительное влияние табака на мозг.