Почему после резкого вставания темнеет в глазах и возникает головокружение
У многих людей после резкого вставания, может темнеть в глазах. Иногда даже приходится хвататься за стену, чтобы не упасть. Объясняем причины и последствия этого явления.
Причина такого состояния – резкое снижение артериального давления: под действием гравитации кровь перемещается к нижним конечностям и брюшной полости, поэтому ее меньше попадает к сердцу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
Также на тему Опровергли миф о пользе яиц – сколько их можно есть в неделю
Почему темнеет в глазах после резкого вставания
В норме организм быстро компенсирует это: специальные клетки – барорецепторы – реагируют на снижение давления и посылают сигнал в мозг, который заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы перекачать больше крови. Если этот механизм работает недостаточно, могут появляться неприятные симптомы: головокружение, потемнение в глазах, а иногда даже обморок.
Это состояние называется ортостатической гипотензией. Диагноз ставят, если в течение 3 минут после того, как человек перешел в вертикальное положение, его систолическое давление снижается на 20 и более единиц, а диастолическое – на 10 и более.
Ортостатическая гипотензия встречается у около 6% людей, а среди пожилых ее частота увеличивается до 10 – 30%.
Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с симптомами ортостатической гипотензии, но это не обязательно свидетельствует о болезни. Чаще всего подобные состояния возникают, когда человек резко встает после длительного сидения или лежания. Вот другие причины, которые могут вызвать эти симптомы:
- Обезвоживание. Из-за уменьшения объема крови в организме давление падает. Это характерно, например, при высокой температуре, диареи или других состояниях, которые сопровождаются потерей жидкости.
- Прием пищи. У некоторых людей после еды снижается давление, поскольку кровь направляется в желудок для пищеварения.
- Перегрев. Высокие температуры также могут провоцировать снижение давления.
- Беременность. У будущих матерей размер сосудистой системы увеличивается, что может вызвать гипотензию.
Если симптомы возникают лишь изредка, волноваться не стоит. Впрочем, в некоторых случаях проблема может быть более серьезной. Например, если человек теряет сознание, даже один эпизод требует консультации с врачом. Несмотря на то, что обморок не всегда вызван заболеванием, он опасен возможностью получения травм.
Когда обращаться к врачу
Если при каждом вставании появляется головокружение или потемнение в глазах, не стоит откладывать визит к специалисту. Иногда ортостатическая гипотензия может быть признаком сердечно-сосудистых, эндокринных или неврологических заболеваний.
Как предотвратить головокружение при вставании
Если гипотензия вызвана каким-то заболеванием, в первую очередь нужно провести соответствующее лечение. После устранения основной причины исчезнут и сопутствующие симптомы.
Если серьезных заболеваний нет, улучшить состояние помогут простые изменения в образе жизни:
- пить достаточно воды;
- свести к минимуму или полностью исключить алкоголь;
- избегать перегрева;
- спать с немного приподнятым изголовьем кровати;
- вставать постепенно: сначала сесть на край кровати и посидеть, свесив ноги, а затем аккуратно подняться;
- увеличить потребление соли, но только после консультации с врачом.
Иногда врач может рекомендовать компрессионные чулки или бандаж для улучшения кровообращения. Для эффективности чулки должны быть длиной до талии и использоваться только во время активности.
Если причиной гипотензии являются препараты (например, диуретики), стоит обсудить с врачом возможность изменения их дозы. В редких случаях могут быть назначены лекарства для повышения давления, но их применение требует осторожности, поскольку есть риск побочных эффектов.
Физическая активность и упражнения
Регулярные физические нагрузки – кардиотренировки и силовые упражнения – могут значительно облегчить симптомы. Особенно полезными являются плавание и занятия на велотренажере. В то же время важно завершать тренировки аккуратно, ведь резкий подъем с тренажера или выход из бассейна могут вызвать дискомфорт.
Кроме того, существуют упражнения, которые помогают уменьшить симптомы в момент вставания. Например, перед подъемом можно выполнить подъемы ног, согнутых в коленях, или скрестить ноги после подъема.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.