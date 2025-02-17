Почему после резкого вставания темнеет в глазах и возникает головокружение

У многих людей после резкого вставания, может темнеть в глазах. Иногда даже приходится хвататься за стену, чтобы не упасть. Объясняем причины и последствия этого явления.

Причина такого состояния – резкое снижение артериального давления: под действием гравитации кровь перемещается к нижним конечностям и брюшной полости, поэтому ее меньше попадает к сердцу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Почему темнеет в глазах после резкого вставания

В норме организм быстро компенсирует это: специальные клетки – барорецепторы – реагируют на снижение давления и посылают сигнал в мозг, который заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы перекачать больше крови. Если этот механизм работает недостаточно, могут появляться неприятные симптомы: головокружение, потемнение в глазах, а иногда даже обморок.

Это состояние называется ортостатической гипотензией. Диагноз ставят, если в течение 3 минут после того, как человек перешел в вертикальное положение, его систолическое давление снижается на 20 и более единиц, а диастолическое – на 10 и более.

Ортостатическая гипотензия встречается у около 6% людей, а среди пожилых ее частота увеличивается до 10 – 30%.

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с симптомами ортостатической гипотензии, но это не обязательно свидетельствует о болезни. Чаще всего подобные состояния возникают, когда человек резко встает после длительного сидения или лежания. Вот другие причины, которые могут вызвать эти симптомы:

Обезвоживание. Из-за уменьшения объема крови в организме давление падает. Это характерно, например, при высокой температуре, диареи или других состояниях, которые сопровождаются потерей жидкости.

Прием пищи. У некоторых людей после еды снижается давление, поскольку кровь направляется в желудок для пищеварения.

Перегрев. Высокие температуры также могут провоцировать снижение давления.

Беременность. У будущих матерей размер сосудистой системы увеличивается, что может вызвать гипотензию.

Если симптомы возникают лишь изредка, волноваться не стоит. Впрочем, в некоторых случаях проблема может быть более серьезной. Например, если человек теряет сознание, даже один эпизод требует консультации с врачом. Несмотря на то, что обморок не всегда вызван заболеванием, он опасен возможностью получения травм.

Когда обращаться к врачу

Если при каждом вставании появляется головокружение или потемнение в глазах, не стоит откладывать визит к специалисту. Иногда ортостатическая гипотензия может быть признаком сердечно-сосудистых, эндокринных или неврологических заболеваний.

Как предотвратить головокружение при вставании

Если гипотензия вызвана каким-то заболеванием, в первую очередь нужно провести соответствующее лечение. После устранения основной причины исчезнут и сопутствующие симптомы.

Если серьезных заболеваний нет, улучшить состояние помогут простые изменения в образе жизни:

пить достаточно воды;

свести к минимуму или полностью исключить алкоголь;

избегать перегрева;

спать с немного приподнятым изголовьем кровати;

вставать постепенно: сначала сесть на край кровати и посидеть, свесив ноги, а затем аккуратно подняться;

увеличить потребление соли, но только после консультации с врачом.

Иногда врач может рекомендовать компрессионные чулки или бандаж для улучшения кровообращения. Для эффективности чулки должны быть длиной до талии и использоваться только во время активности.

Если причиной гипотензии являются препараты (например, диуретики), стоит обсудить с врачом возможность изменения их дозы. В редких случаях могут быть назначены лекарства для повышения давления, но их применение требует осторожности, поскольку есть риск побочных эффектов.

Физическая активность и упражнения

Регулярные физические нагрузки – кардиотренировки и силовые упражнения – могут значительно облегчить симптомы. Особенно полезными являются плавание и занятия на велотренажере. В то же время важно завершать тренировки аккуратно, ведь резкий подъем с тренажера или выход из бассейна могут вызвать дискомфорт.

Кроме того, существуют упражнения, которые помогают уменьшить симптомы в момент вставания. Например, перед подъемом можно выполнить подъемы ног, согнутых в коленях, или скрестить ноги после подъема.