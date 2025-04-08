Революция в лечении рассеянного склероза: ученые получили научный "Оскар" за прорыв

Американский невролог Стивен Хаузер и итальянский эпидемиолог Альберто Аскерио, получили престижную премию Breakthrough Prize. Они десятилетиями искали решения, которые помогут облегчить жизнь миллионам пациентов, страдающих от рассеянного склероза.

Что известно о рассеянном склерозе

Рассеянный склероз – это не просто проблемы с памятью, как иногда считают, а серьезное аутоиммунное заболевание, которое поражает спинной и головной мозг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Breakthrough Prize.

Также на тему "Сенсационная правда" о вакцинах: разбираем манипуляции Голубовской

Эта болезнь вызывает многочисленные нарушения в организме: ухудшается зрение, исчезает чувствительность в пальцах рук и ног, мышцы ослабевают, возникают проблемы с равновесием, когнитивные функции снижаются. В самых тяжелых случаях человек может потерять способность к самостоятельной жизни и стать зависимым от помощи других.

Прорыв в лечении рассеянного склероза

Стивен Хаузер начал свои исследования еще в 27 лет, более 45 лет назад. На тот момент научное сообщество считало, что причиной рассеянного склероза являются Т-клетки – особый тип лейкоцитов. Однако эксперименты на животных, проведенные Хаузером и его командой, показали, что поражение центральной нервной системы вызывают В-клетки – другой тип белых кровяных телец.

Ученый убедил руководство фармацевтической компании Genentech поддержать клинические исследования, которые спустя годы принесли блестящие результаты. Уже в 2006 году было доказано, что новая терапия способна уменьшать воспаление в головном мозге на 90%.

Альберто Аскерио сделал другой важный вклад: он обратил внимание на низкий уровень заболеваемости рассеянным склерозом среди населения тропических стран, расположенных вблизи экватора. В течение двух десятилетий он проводил масштабные исследования, которые в 2022 году подтвердили связь между болезнью и вирусом Эпштейна–Барра, широко распространенным в Европе и Северной Америке.

Важно! Примерно 90 – 95% взрослых людей в мире имеют антитела к EBV, что свидетельствует о перенесенном заражении.

Этот вирус у некоторых людей вызывает мононуклеоз, который сопровождается лихорадкой, болями в мышцах, мигренью и воспалением лимфатических узлов. Как выяснилось, инфекция вирусом Эпштейна–Барра увеличивает риск развития рассеянного склероза в 32 раза.

Пока медицина не способна полностью побороть это сложное заболевание, однако препараты, созданные благодаря открытиям Хаузера и Аскерио, успешно замедляют его развитие, позволяя пациентам сохранять качество жизни на длительное время.

Breakthrough Prize, основана в 2013 году Сергеем Брином, Присциллой Чан, Марком Цукербергом, Юрием и Джулией Мильнер, а также Энн Воджицки, ежегодно награждает ученых, которые сделали прорывы в области медицины, биологии, математики и физики.