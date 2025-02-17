Все о вагинизме: что это за заболевание, почему возникает и как побороть

Вагинизм проявляется как болезненный спазм мышц тазового дна в области входа во влагалище, возникающий при попытке проникновения. Часто это состояние сопровождается ощущением паники и тревоги.

Истинный вагинизм считается одним из болевых сексуальных расстройств. В его развитии участвуют как физиологические, так и психологические факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Что такое вагинизм

При этом в области половых органов отсутствуют какие-либо травмы или заболевания, которые могли бы объяснить боль во время проникновения. Если же спазм мышц возникает на фоне другого заболевания органов малого таза, это состояние принято называть псевдовагинизмом.

Согласно последней редакции Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5), принятого в США, вагинизм не классифицируется как отдельное заболевание, а рассматривается в категории "генитально-тазовая боль / расстройство проникновения".

Выделяют два типа вагинизма: первичный и вторичный. Первичный вагинизм возникает в самом начале половой жизни. Боль появляется уже при первой попытке вагинального проникновения. Основной причиной чаще всего являются психологические травмы.

Вторичный вагинизм развивается позже, после периода, когда проникновения в область влагалища были безболезненными. Причиной возникновения этого типа вагинизма могут стать проблемы в отношениях или негативный опыт.

Проблемы, связанные с вагинизмом

Боль, связанная с вагинизмом, часто приводит к значительным трудностям в интимной жизни: избегание сексуальных контактов, страха близости, беспокойства из-за возможного повторения боли и тревожных мыслей о своем здоровье. Это может спровоцировать конфликты с партнером, разрыв отношений или даже привести к "белому браку", в котором отсутствует сексуальная жизнь.

Женщины с вагинизмом часто избегают посещения гинеколога, потому что боятся стандартных обследований, использования гинекологического зеркала или проведения вагинального УЗИ.

Симптомы вагинизма

Среди основных признаков вагинизма выделяют:

значительные трудности при попытках вагинального секса;

боль в области малого таза и половых органов во время проникновения;

страх или паника перед половым актом перед половым актом;

чрезмерное напряжение мышц тазового дна во время попыток проникновения.

Важно отметить, что вагинизм отличается от диспареунии. Последняя является болью во время полового контакта, вызванным различными гинекологическими патологиями, такими как вагинит или эндометриоз.

Вагинизм больше обусловлен психологическими причинами и сопровождается болью не только во время полового акта, но и при введении тампонов, суппозиториев, менструальных чаш, секс-игрушек или во время гинекологического осмотра.

Если у вас наблюдаются описанные симптомы, рекомендуется обратиться к специалисту, который имеет опыт работы с такими состояниями.

Методы лечения вагинизма

Для решения проблемы вагинизма нужен междисциплинарный подход, который включает работу гинеколога, психотерапевта, сексолога, реабилитолога, а иногда и невролога. Лечение подбирается индивидуально и может включать несколько методов:

Психотерапия и помощь сексолога

У многих женщин с вагинизмом в анамнезе есть психологические травмы, связанные с половыми органами: эпизоды насилия, критика внешнего вида половых органов или неудачный сексуальный опыт.

Для помощи применяют когнитивно-поведенческую терапию и, при необходимости, антидепрессанты. Дополнительно сексолог помогает решать сексуальные проблемы, связанные со снижением либидо или аноргазмией из-за страха перед половым актом.

Работа с физическим терапевтом или реабилитологом

Лечение включает обучение расслаблению мышц тазового дна (обратные упражнения Кегеля), использование биологической обратной связи (БОС-терапия), что помогает облегчить проникновение.

Дилатационная терапия

Использование вагинальных расширителей позволяет постепенно привыкнуть к проникновениям. Цель такой терапии – не физическое расширение влагалища, а избавление от страха перед этим процессом. Для введения расширителей можно использовать местные анестетики.

Инъекции ботулотоксина

В случае отсутствия эффективности других методов могут быть рекомендованы инъекции ботулотоксина в триггерные зоны спазмированных мышц тазового дна, а также наблюдение у невролога.