Революция в понимании старения: ключ – в накоплении мутаций ДНК

Новое исследование подчеркивает, что биологические часы невозможно перемотать назад, но существует альтернативный подход. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего сделали важное открытие, которое объясняет механизмы старения на уровне ДНК.

Результаты работы опубликовали в авторитетном журнале Nature Aging, они объединяют две ключевые теории старения: накопление случайных мутаций в ДНК и изменения в ее "настройках", известных как эпигенетические модификации, передает 24 Канал.

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Мутации – случайные и необратимые изменения в последовательности ДНК, их можно сравнить с ошибками в инструкции. Даже небольшое отклонение может существенно изменить смысл и порядок действий. В отличие от мутаций, эпигенетические модификации не затрагивают последовательность ДНК, а действуют как переключатели, активируя или деактивируя гены в зависимости от внешних факторов. Важное отличие заключается в том, что такие изменения могут быть частично восстановлены.

Почему биологические часы продолжают идти вперед

Ранее считалось, что возрастные изменения в структуре ДНК происходят самостоятельно. Однако новое исследование показало, что эти изменения напрямую связаны с мутациями. Одна случайная ошибка в геноме может запустить цепную реакцию, влияя на работу многих генов, что приводит к "сбоям" в функционировании организма.

Ученые проанализировали данные более чем 9 тысяч пациентов из базы о геноме рака. Они обнаружили, что мутации предсказуемо влияют на изменения химических меток на ДНК. Эти метки регулируют генетическую активность и влияют на биологический возраст клеток. Оказалось, что возраст можно оценивать как по мутациям, так и по связанным с ними генетическим настройкам, что открывает новые горизонты в исследовании старения.

Почему это важно

Полученные результаты ставят под сомнение распространенные стратегии омоложения, акцентируя на "возврате" биологических часов. Если изменения в структуре ДНК являются следствием мутаций, то попытки устранить только их не приведут к значительным результатам.

Это открытие меняет акценты в научных поисках: вместо восстановления "настроек" генов акцент должен быть сделан на предотвращение накопления повреждений ДНК.