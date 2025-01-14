Выявили группу людей, которой алкоголь приносит пользу

ВОЗ уже давно опубликовало предостережение о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Но теперь ученые заметили, что бокал вина для пожилых людей может принести определенную пользу.

Ученые провели наблюдение за более чем 27 500 людьми в течение 14 лет, анализируя их привычки в потреблении алкоголя и состояние здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Новое исследование потребления алкоголя

Результаты показали, что среди пенсионеров наблюдалось больше признаков депрессии по сравнению с людьми, которые еще работают.

Важно! Хотя некоторые исследования подчеркивают возможные положительные аспекты употребления алкоголя, не следует забывать о его негативном влиянии на здоровье.

Однако было обнаружено, что те пенсионеры, которые употребляли алкоголь в умеренных количествах, имели меньше симптомов депрессии по сравнению с теми, кто злоупотреблял спиртным или полностью воздерживался от него. Умеренное употребление определялось от одного до трех бокалов в день для женщин и от одного до четырех для мужчин.

С другой стороны, злоупотреблением считалось "потребление четырех и более напитков в день для женщин и пяти и более для мужчин".

Алкоголь приносит пользу пенсионерам

Авторы исследования отметили, что умеренное употребление алкоголя может быть связано с меньшей выраженностью депрессивных симптомов, поскольку алкоголь способствует улучшению настроения через социализацию. Однако, они подчеркнули, что не рекомендуют делать регулярное употребление алкоголя способом справиться с выходом на пенсию.

Употребление алкоголя увеличивает вероятность падений и других травм, а также может привести к зависимости и ухудшению здоровья, что обычно с ним связано. Безусловно, для некоторых людей переход к жизни на пенсии может быть сложным, но обращаться к алкоголю – не лучший способ справиться с этим,

– отметила доктор Антония Диас-Вальдес.

В целом, по мнению авторов, крайне важно оказывать поддержку людям после выхода на пенсию, чтобы предотвратить злоупотребление алкоголем и помочь им адаптироваться к изменениям в жизни.