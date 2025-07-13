Ешьте 2 ложки кунжута ежедневно - вот что произойдет с вашим организмом
- Ежедневное потребление 2 столовых ложек кунжута улучшает здоровье сердца, снижает холестерин и окислительный стресс.
- Исследование показало, что кунжут имеет значительный эффект на сердечно-сосудистое здоровье, особенно при гипертонии, диабете или ожирении.
Семена кунжута – простой ингредиент, который легко добавлять во многие блюда, но польза для организма будет значительная и ощутимая. Ежедневное потребление всего 2 столовых ложек кунжута может существенно улучшить здоровье сердца, снизить уровень холестерина и уменьшить окислительный стресс.
Как проводили исследования?
Об этом свидетельствует новое клиническое исследование, опубликованное в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, передает 24 Канал. В исследовании приняли участие 60 взрослых с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В течение 8 недель одна группа ежедневно добавляла в свой рацион две столовые ложки (30 грамм) семян кунжута, а другая – не меняла привычный режим питания.
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Результаты оказались впечатляющими, у участников зафиксировали снижение "плохого" холестерина (LDL); уменьшение общего уровня холестерина и улучшение антиоксидантного статуса организма.
Авторы подчеркнули, что даже небольшие ежедневные дозы кунжута способны иметь клинически значимый эффект для сердечно-сосудистого здоровья, особенно у людей, склонных к гипертонии, диабету или ожирению.
Почему кунжут так эффективен?
Кунжут содержит:
- Лигнаны (сезамин, сезамолин) – мощные антиоксиданты мощные антиоксиданты;
- Фитостеролы, которые снижают всасывание холестерина;
- Ненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердца;
- Клетчатку, магний и кальций, поддерживающие давление, кости и метаболизм.
Как употреблять кунжут ежедневно
Можно добавить семена в овсянку, каши или йогурта. Это замечательная посыпка к салатам, супам или запеченным овощам. Также можно использовать кунжутную пасту (тахини) как заправку к блюдам. Добавлять к домашнему хлебу или крекерам.
Исследователи отметили, что пользу имеют именно целые, неочищенные семена кунжута. Его можно немного обжарить для улучшения вкуса, но не перегревать – иначе снижаются антиоксидантные свойства.
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