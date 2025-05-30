Как кофе влияет на кишечник и какой способ заваривания самый полезный

Утренний кофе – это не только приятный ритуал пробуждения, но и неожиданная польза для вашего кишечника. Регулярное потребление кофе положительно влияет на микробиом – совокупность полезных бактерий в кишечнике, играющих ключевую роль в здоровье организма.

Кофе формирует микробиом

Дело в том, что кофе содержит полифенолы – природные соединения, которые выполняют функцию пребиотиков, то есть питают полезную микрофлору, свидетельствуют данные ученых, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Благодаря этому в организме активнее размножаются такие бактерии, как Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes и Faecalibacterium, что связывают с улучшением метаболизма, уменьшением воспалений и укреплением иммунитета.

Научные наблюдения показали, что любители кофе имеют большее разнообразие кишечных бактерий. В частности, у них чаще случается рост количества полезных бактерий и уменьшение потенциально вредных, таких как Erysipelatoclostridium. А Lawsonibacter asaccharolyticus, который доминирует в микробиоме кофеманов, связан с лучшим состоянием сердца, мозга и внутренних органов.

Способ заваривания кофе

Важную роль играет и способ заваривания напитка. Например, кофе с аэропресса сохраняет больше полифенолов, чем приготовленный во френч-прессе. А вот добавление молока может уменьшить их усвоение, поэтому специалисты советуют выбирать черный кофе.

Сколько кофе пить для пользы

Оптимальная доза для поддержания микрофлоры – 2 – 3 чашки в день. В то же время стоит помнить об умеренности, ведь чрезмерное употребление кофеина может иметь побочные эффекты.

Итак, чашка качественного черного кофе утром – это не только удовольствие, но и шаг к укреплению здоровья через заботу о кишечнике.