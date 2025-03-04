Только две порции в день – ягода, которая улучшает работу сердца и снижает давление

Не секрет, что ягоды особенно полезны и имеют ряд преимуществ для здоровья. Добавив в ежедневный рацион всего нескольких порций именно этой ягоды может не только улучшить работу мозга, но и снизить артериальное давление.

К такому выводу пришли ученые под руководством врача Ширин Гушманд, о чем сообщает издание Express, передает 24 Канал.

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Как проходило исследование

В клиническом эксперименте приняли участие 25 здоровых людей в возрасте от 60 до 70 лет. В течение 8-ми недель участники ежедневно потребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, что соответствует двум порциям свежих ягод. После этого наступил 4-недельный период без потребления клубничной добавки, а затем участники снова употребляли ее в течение 8-ми недель.

Исследователи измеряли: когнитивную производительность, кардиометаболическое состояние, окружность талии и артериальное давление участников.

Какие результаты получили ученые

В конце эксперимента у тех, кто употреблял клубнику, скорость обработки когнитивных функций выросла на 5,2%. Также систолическое артериальное давление улучшилось на 3,6%.

Врач Гушманд отметила, что предыдущие исследования уже доказывали положительное влияние клубники на здоровье сердечно-сосудистой системы, и новые результаты лишь подтвердили этот эффект.

Как клубника влияет на организм Клубника содержит антиоксиданты, полифенолы и витамины, которые могут способствовать снижению воспалительных процессов, улучшению кровообращения и поддержанию здоровой работы мозга.

Врачи рекомендуют добавлять эту ягоду в ежедневный рацион, ведь даже такое простое изменение пищевых привычек способно положительно повлиять на здоровье, особенно в пожилом возрасте.